Avustralya'da kadınlar, hakları için gösteri düzenledi - Son Dakika
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Avustralya'da kadınlar, hakları için gösteri düzenledi

08.03.2022 13:34
Avustralya'da kadınlar, hakları için gösteri düzenledi

Avustralya'nın Melbourne kentinde gösteri düzenleyen kadınlar, tüm alanlarda eşitlik ve çalışma ortamlarının daha güvenli hale getirilmesi talebinde bulundu.

Avustralya'nın Melbourne kentinde gösteri düzenleyen kadınlar, tüm alanlarda eşitlik ve çalışma ortamlarının daha güvenli hale getirilmesi talebinde bulundu.

Çeşitli sendikalar tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Melbourne kent merkezindeki eski Hazine Bakanlığı binası önünde düzenlenen gösteriye çoğunluğu kadınlardan oluşan yüzlerce kişi katıldı.

Gösteride kürsüye çıkan konuşmacılar, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'u, iş yerlerinde kadınların çalışma güvenliğini, eşitliğini ve saygı kurallarını düzenleyen kanunların çıkarılmamasından sorumlu tuttu.

Başbakan Morrison ve hükümet aleyhine slogan atan göstericiler, mayıs ayında yapılacak genel seçimlerde kadınların tercihlerini mevcut durumu gözeterek yapacağı uyarısında bulundu.

Daha sonra kent merkezine doğru yürüyüşe geçen göstericiler, "Gençler iş yerlerinde cinsel taciz istemiyor", "Kadın kızarsa tarih yazar", "Erkeklerin kadına şiddetini durdurun", "Güvenlik, saygı ve eşitlik", "Birlikte güçlüyüz" yazılı pankartlar taşıdı.

Kadınlar, haklarını almak için sendikalar aracılığıyla mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

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Dünya Kadınlar Günü, sendikalar, Avustralya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da kadınlar, hakları için gösteri düzenledi - Son Dakika


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