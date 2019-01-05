Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Karşıt Gruplar Arasında Gerginlik

Avustralya'da Karşıt Gruplar Arasında Gerginlik

57 dakika önce

Avustralya'nın Melbourne kentinde göçmen karşıtı aşırı sağcılarla, göçmenlere destek veren grupların karşı karşıya geldiği gösteride 5 kişi gözaltına alındı.

Avustralya'da Karşıt Gruplar Arasında Gerginlik, System.String[]
Avustralya'nın Melbourne kentinde göçmen karşıtı aşırı sağcılarla, göçmenlere destek veren grupların karşı karşıya geldiği gösteride 5 kişi gözaltına alındı.

Melbourne St. Kilda Plajı'nda Afrika kökenli gençlerin ülkeye gelmesini protesto eden aşırı sağcı göçmen karşıtı gruplarla, Avustralya'nın çok kültürlü yapısını savunanlar karşılıklı gösteri düzenledi.

Victoria polisinin yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan gösteride, "Mülteciler hoş geldiniz, ırkçılara hayır", "Sudanlılar hoş geldiniz, ırkçılara hayır" şeklinde slogan atıldı.

Polis kordonunu aşarak karşı gruptakilere saldıran ve polise mukavemet eden 5 kişi gözaltına alındı.

Melbourne'de geçen yıl iki grubun düzenlediği karşılıklı gösterilerde bazı göstericiler yaralanmış ve onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:30 Kaynak: AA

Afrika, Avustralya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Keçiye Tecavüz Eden Gençten Akıllara Durgunluk Veren Savunma Son Dakika! Bakan Kurum: Eczanelerde Poşetlerin Ücretsiz Olmasıyla İlgili Usul ve Esasları Yayınlayacağız

Son Dakika! Adalet Bakanı'ndan Af Açıklaması: Teknik Çalışmalar Birkaç Aya Tamamlanacak Uzmanlar 2019'da Altında Yeni Rekorlar Bekliyor! 290 Lirayı Görebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 13:27:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Karşıt Gruplar Arasında Gerginlik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]