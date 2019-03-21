Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Kasırga Alarmı

Avustralya'da Kasırga Alarmı

1 saat önce

Avustralya'da Kuzey Toprakları federal bölgesinde yaklaşan kasırga nedeniyle acil durum ilan edildi.

Avustralya'da Kasırga Alarmı, System.String[]
Avustralya'da Kuzey Toprakları federal bölgesinde yaklaşan kasırga nedeniyle acil durum ilan edildi.

Avustralya Meteoroloji Bürosu, rüzgar hızı saatte 260 kilometreyi bulan Trevor kasırgasının, Kuzey Toprakları bölgesinde aşırı yağış ve şiddetli fırtınaya neden olmasının beklendiğini duyurdu.

Kuzey Toprakları Başbakanı Michael Gunner, Carpentaria Körfezi'nde batı sahili boyunca acil durum ilan edildiğini ve Trevor'un rotasında yer alan bölgelerden 2 bin kişinin tahliye edilmeye başlandığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:52 Kaynak: AA

Avustralya, Güncel
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