Avustralya'da Kavid-19'un bilançosu ağırlaşıyor - Son Dakika

Avustralya'da Kavid-19'un bilançosu ağırlaşıyor

Avustralya'da en fazla can kaybı ve vaka artışının yaşandığı Victoria eyaletinde 11 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 266'ya, virüse yakalananların sayısı da 20 bin 720'ye yükseldi.

Avustralya'da Kavid-19'un bilançosu ağırlaşıyor, System.String[]

Avustralya'da en fazla can kaybı ve vaka artışının yaşandığı Victoria eyaletinde 11 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 266'ya, virüse yakalananların sayısı da 20 bin 720'ye yükseldi.

Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı ve yeni vaka artışının sürdüğü Victoria eyaletinin Başbakanı Daniel Andrews, Victoria Sağlık Müsteşarı Brett Sutton ile eyaletin başkenti Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıpları, yeni vaka sayıları ve son gelişimlerle ilgili açıklamada bulundu.

Son 24 saatte yapılan testlerde 450 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğunu belirten Başbakan Andrews, yaşları 50 ila 90 aralığında değişen 6'sı kadın toplam 11 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşanan can kayıplarıyla birlikte eyalette virüsten ölenlerin sayısının 181'e çıktığını ve sağlık sektörü çalışanlarının virüse karşı büyük bir mücadele örneği verdiğini hatırlatan Andrews, "Onlar kahramanlarımız. Cesaretleri, şefkatleri ve sağladıkları şeyler inanılmaz. Onlar son savunma hattımız." ifadelerini kullandı.

Avustralya genelinde virüse yakalanan 20 bin 720 kişiden 11 bin 112'si sağlığına kavuşurken, 266 Avustralyalı hayatını kaybetti. Halen 8 bin 359 aktif vakanın bulunduğu ülkede 52'i yoğun bakımda olmak üzere 600 kişinin çeşitli hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

-Virüsün sağlık çalışanlarına bulaşması endişe verici

Eyalette görevli çok sayıda sağlık personelinin virüse yakalanmasını "endişe verici" olarak tanımlayan Sağlık Müsteşarı Sutton, eyaletteki 8 bin 58 aktif vakadan 911'in sağlık çalışanı olduğunu söyledi.

Öte yandan güvenlik birimlerin dün yaptığı 1150 ev denetiminde, evde karantinada olması gereken 150 kişinin evlerinde olmadıkları tespit edildi.

Kovid-19 yasakları nedeniyle sıkı tedbirlerin uygulamaya girdiği Melbourne'da karantina yasakları uyarınca, evlerinde karantinada kalmaları gerekirken iki kez evde bulunmayanlara yaklaşık 5 bin dolar, testi pozitif çıktığı halde evde karantinada kalmak yerine işe gidenlerin mahkemeye sevk edilmeleri halinde 20 bin dolara kadar ceza kesilecek.

- Victoria'dan gelenler karantina masraflarını kendileri ödeyecek

Kovid-19'un yayılmasına karşı aldığı tedbirleri sıkılaştıran Yeni Güney Galler (NSW) eyalet hükümeti, virüsün yaygın olduğu Victoria eyaletinden gelen herkesin masraflarını kendi ödemek üzere 14 gün boyunca otellerde karantinaya alınacağını açıkladı.

Son 14 saatte 11 yeni vakanın kaydedildiği NSW'nin Başbakanı NSW Başbakanı Gladys Berejiklian, daha önce Victoria'dan gelenlere zorunlu otel karantinası uygulamayacağını söylemesine rağmen Victoria'daki günlük vaka sayılarının zaman zaman 700'leri geçmesi üzerine kararını değiştirdi.

Diğer eyalet ve bölgelerde sınırlarını Victoria'da gelenlere daha önceki haftalarda kapatmıştı.

- Virüsün ülkedeki maliyeti artıyor

Kovid-19'un ocak sonunda görülmeye başlamasının ardından mart sonunda konulmaya başlayan yasak ve kısıtlamalardan, ekonomiden ulaşıma, turizmden spor organizasyonlarına, eğitimden sağlık sektörüne, hizmet sektöründen inşaat işlerine, konaklamadan emlak piyasana kadar tüm sektörler olumsuz yönde etkilenmiş durumda.

Virüsün başladığında yüzde 5,2 olan işsizlik oranının 7,4'e çıktığı Avustralya'da yıl sonunda bu oranın yüzde 10'u bulması bekleniyor. Melbourne'de mart ayındaki sezonun ilk ayağı olan F1 yarışlarının iptalinin ardından, ülkedeki birçok spor etkinlikleri ya iptal edildi ya da gecikmelerle birlikte virüsün az görüldüğü eyaletlere yönlendirildi.

Emlak piyasasında düşüş görülürken, alınan tedbirlerden dolayı iş yerleri kapanan çalışanlara hükümet tarafından her iki haftada 1500 Avustralya doları ödeniyor.

Öte yandan Avustralya ekonomisine her yıl milyarlarca dolar getiren uluslararası öğrencilerin ülkeye gelememesi yüzünden ekonomik sıkıntıya giren üniversitelere ve diğer sektörelere yapılan maddi destek ülkeye milyarlarca dolara mal olmuş durumda.

Salgın sırasında ve sonrasında vatandaşların akıl sağlığı sorunlarıyla karışılacağını hesaba katan hükümet, bu alanda uzman kurumlara maddi destek vermeye hazırlanıyor.

Yeni Zelanda'da iki gündür Kovid-19 vakası kaydedilmedi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son iki gündür yaklaşık 9 bin kişiye uygulanan testlerde, Kovid-19 vakasına rastlanılmadı.

Ülkedeki toplam 23 aktif vakanın otellerde karantinada tutulduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını bildirdi.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran ve 98 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası görülmeyen Yeni Zelanda'da, virüse yakalanan 1569 kişiden 22'si hayatını kaybetmişti.

Yeni Zelanda, Avustralya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 07:51

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Avustralya'da Kavid-19'un bilançosu ağırlaşıyor - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs sürecinde diş doktoruna giderken nelere dikkat edilmeli? Uzman isim anlattı Markette 'ucuz kapak' izdihamı; koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Bakasetas'ı Türk kulüplerinin alabileceğini sanmıyorum Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım Fenerbahçeli Zanka, ülkesinin takımlarından Kopenhag ile görüşüyor Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı 73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı         
11:02
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın         
10:52
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti         
10:38
Fabrice N'Sakala'dan Fenerbahçe itirafı: Erol Bulut da beni istedi, ben Beşiktaş'ı tercih ettim Fabrice N'Sakala'dan Fenerbahçe itirafı: Erol Bulut da beni istedi, ben Beşiktaş'ı tercih ettim         
10:38
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum         
10:31
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak         
10:31
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü         
10:24
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor         
10:21
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi         
10:08
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı         
10:03
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi         
09:48
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
09:33
Beşiktaş, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü Emre Demir'e talip oldu Beşiktaş, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü Emre Demir'e talip oldu         
08:55
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir         
08:47
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü         
08:37
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı         
08:10
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi         
08:04
Fenerbahçe, Fatih Terim'in yıllar önce yaptığı transfer formülünü uygulayacak Fenerbahçe, Fatih Terim'in yıllar önce yaptığı transfer formülünü uygulayacak         
07:41
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor 4 şehirde sağanak yağış bekleniyor         
07:26
Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı         
07:26
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti         
00:37
Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak         
23:43
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı         
23:26
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi         
22:44
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım         
21:08
"İnek sağmaya gidiyorum" diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor         
21:00
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi         
20:14
Şanlıurfa'da evinden çıktıktan sonra kaybolan 10 yaşındaki çocuk, Gaziantep'te ortaya çıktı Şanlıurfa'da evinden çıktıktan sonra kaybolan 10 yaşındaki çocuk, Gaziantep'te ortaya çıktı         
17:09
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı         
17:08
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi         
17:00
Eski eşinden ölüm tehdidi alan kadının yardım çığlığı: Saatte 600 mesaj atıyor Eski eşinden ölüm tehdidi alan kadının yardım çığlığı: Saatte 600 mesaj atıyor         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2020 14:08:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da Kavid-19'un bilançosu ağırlaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei