Torununa kenevirli tereyağıyla kek yaptıran nine, "Çocuğa uyuşturucu tedariği" suçlamasıyla mahkemeye çıktı - Son Dakika
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Torununa kenevirli tereyağıyla kek yaptıran nine, "Çocuğa uyuşturucu tedariği" suçlamasıyla mahkemeye çıktı

24.04.2023 16:04
Torununa kenevirli tereyağıyla kek yaptıran nine, "Çocuğa uyuşturucu tedariği" suçlamasıyla mahkemeye çıktı

Avustralya'da, torununun evde kek yaparken kenevirli tereyağı kullanmasına izin veren bir nine, "Çocuğa uyuşturucu tedariği" suçlamasıyla mahkemeye çıktı. Yaşlı kadın, uyku bozukluğuna çare olarak kenevirli tereyağı hazırladığını ve suçlamalardan dolayı pişman olduğunu söyledi. Yargının nihai kararı 4 Mayıs'taki duruşmada vereceği öğrenildi.

1news'in haberine göre, Adelaide şehrindeki Sulh Ceza Mahkemesinde 19 Nisan'da görülen ön duruşmanın tutanakları yayımlandı. Tutanaklara göre, 73 yaşındaki Pam Annette Bickerton, "bir çocuğa kontrollü şekilde uyuşturucu tedarik ettiği" suçlamasını kabul etmesi nedeniyle ön duruşmaya çıktı. Mahkemede Yargıç Justin Wickens, sanığın, torununun kekleri arkadaşlarıyla paylaşacağını bilmesinin "biraz endişe verici" olduğunu kaydetti.

"NE YAZIK Kİ O KEK OKULA GİTTİ"

Bickerton'ın avukatı ise müvekkilinin yorgun olduğunu ve çocuğa işini yaptıktan sonra ortalığı temizlemesini söylediğini aktardı. Wickens, bunun üzerine avukata, "Sonuçta ne yazık ki o kek okula gitti ve bu durum senin müvekkilinin farkında olmadığı bir şey değildi" dedi.

CEZA DURUŞMASI 4 MAYIS'TA

Bickerton ise mahkeme tutanaklarına göre, uyku bozukluğuyla başa çıkmak için kenevirli tereyağı hazırladığını, yaşananlardan dolayı "son derece pişman" olduğunu belirtti. Sanık, 4 Mayıs'ta ceza duruşması için tekrar hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: AA
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