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Avustralya'da Kıbrıslı Türklerin iftar coşkusu

35 dakika önce

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Sunshine Camisi'nde gerçekleşen iftara, KKTC ve Türkiye'den Avustralya'ya göç eden Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden yüzlerce Müslüman yoğun ilgi gösterdi.

Avustralya'da Kıbrıslı Türklerin iftar coşkusu, System.String[]
Avustralya'nın Melbourne kentindeki Sunshine Camisi'nde gerçekleşen iftara, KKTC ve Türkiye'den Avustralya'ya göç eden Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden yüzlerce Müslüman yoğun ilgi gösterdi.
Kuzey Kıbrıs Türk İslam ve Kültür Derneği tarafından yönetilen Sunshine Camisi'nde, hayırsever iş adamı Rüştü Şenol'un verdiği iftara, Victoria Eyalet milletvekili KKTC kökenli Nazlı Süleyman ve çeşitli siyasi partilerin temsilcileri ile davetlilerden oluşan 600'e yakın kişi katıldı.
Caminin avlusunu, ofisleri ve bahçeye kurulan çadırları aileleriyle dolduran Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi, ezanın okunmasıyla oruçlarını açtı.
Kuzey Kıbrıs Türk İslam ve Kültür Derneği Başkanı Mustafa Ramadan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın son gününde, birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Derneğin Başkan Yardımcısı Osman Kemal de yoğun katılımdan duydukları mutluluğu dile getirdi.
İftara katılan Hint kökenli Avustralyalı Müslüman Ahmad Sıdıqi de "Camide farklı ırklardan insanların bir araya geldiğini, beraber yemek yediğini ve namaz kıldığını görmek çok güzel." diye konuştu.
İftar programı, kılınan son teravih namazıyla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:21 Kaynak: AA
Kıbrıs, Avustralya, Güncel
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