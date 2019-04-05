Avustralya'da Kimyasal Fabrikada Yangın

– Avustralya'nın Melbourne şehrinde bulunan bir kimyasal fabrikada yangın çıktı.

– Avustralya'nın Melbourne şehrinde bulunan bir kimyasal fabrikada yangın çıktı. 100'den fazla itfaiye personeli yangına müdahale ederken; fabrikada 300 bin litre kimyasalın bulunduğu belirtildi.



Yerel medya, Avustralya'nın Melbourne şehrinin kuzeyinde yer alan Campbellfield bölgesinde bulunan bir kimyasal fabrikasında yangın çıktığını duyurdu. Yangının yerel saat ile 06: 40'ta çıktığı ve yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Yangına 100'den fazla itfaiye personeli müdahale ederken; itfaiye şefi Dan Stephens'ın, "Yangın henüz kontrol altına alınmadı. Kontrol altına alınması birkaç gün sürebilir" dediği belirtildi.

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