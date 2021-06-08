Üye Girişi
Avustralya'da kıtanın en büyük dinozoru keşfedildi - Son Dakika

Avustralya'da kıtanın en büyük dinozoru keşfedildi

08.06.2021 10:24

Avustralya'da ilk parçası 2007'de bulunan dinozor türünün kıtada şu ana kadar keşfedilen en büyük dinozor fosili olduğu ve dünyanın da en büyük türlerinden biri olduğu açıklandı.

Avustralya'da ilk parçası 2007'de bulunan dinozor türünün kıtada şu ana kadar keşfedilen en büyük dinozor fosili olduğu ve dünyanın da en büyük türlerinden biri olduğu açıklandı.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bilim insanları, ilk parçası 2007'de bulunan dinozor türünün kıtada şu ana kadar keşfedilen en büyük dinozor fosili olduğunu açıkladı. Dünya genelindeki en büyük 15 dinozor türü arasında yer aldığı da bildirilen dinozor fosilinin 92-96 milyon yıl önce yaşayan ve Titanozorlar olarak bilinen, bitki yiyen Australotitan cooperensis türü olduğu belirtildi. Kemik incelemelerinde boyunun yaklaşık 30 metre yani "basketbol sahası kadar" olduğu belirtilen dinozorun ağırlığı ise 67 ton olarak açıklandı.

İLK PARÇASI 2007'DE KEŞFEDİLMİŞTİ

Söz konusu dinozor türüne ait iskeletin ilk parçası Queensland eyaletinde bulunan Eromanga yakınlarındaki bir çiftlikte keşfedilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise keşfedilen türün kürek kemikleri, uzuvları ve pelvik kemikleri bulunmuştu. Kemiklerin uzak konumu, boyutları ve hassas durumları nedeniyle teşhis süreci uzun sürmüştü.

Queensland eyalet hükümeti, türün sınıflandırılmasını memnuniyetle karşılarken, Queensland Müze Ağı'nın CEO'su Dr. Jim Thompson, "Avustralya, dinozor keşfi için son sınırlardan biri ve Queensland, ulusun paleo-başkenti olarak hızla kendini sağlamlaştırıyor. Keşfedilecek daha çok şey var" dedi.

-İHA-

Avustralya'da kıtanın en büyük dinozoru keşfedildi
Avustralya'da kıtanın en büyük dinozoru keşfedildi
Avustralya'da kıtanın en büyük dinozoru keşfedildi
Avustralya'da kıtanın en büyük dinozoru keşfedildi

Queensland, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avustralya'da kıtanın en büyük dinozoru keşfedildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şeyma Subaşı, 11:25 Şeyma Subaşı, "Sevgilisi dolandırıcı" iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek 11:14 Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 11:08 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı
Thodex mağdurları, alacakları için haciz kararı aldırmaya başladı 10:57 Thodex mağdurları, alacakları için haciz kararı aldırmaya başladı Diyarbakır'da 7 çocuk annesi kadın, boynundan iple asılı halde bulundu 10:45 Diyarbakır'da 7 çocuk annesi kadın, boynundan iple asılı halde bulundu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor 10:33 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor
Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı 09:52 Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı Sedat Peker 09:21 Sedat Peker "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" demişti! Mahkeme başkanından ilk açıklama geldi

Son Dakika Haberleri
11:25 Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek
11:24 Şeyma Subaşı, "Sevgilisi dolandırıcı" iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu
11:14 Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek
11:13 Ali Koç'dan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar
11:02 İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj!
10:57 Thodex mağdurları, alacakları için haciz kararı aldırmaya başladı
10:51 Yaşlı adam hem parasından hem itibarından oldu! 102 bin lirası çalınıp, rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraflar gönderildi
10:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu
10:34 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 526 lira seviyesinden işlem görüyor
10:33 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor
Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek         
11:26
Ali Koç'dan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar Ali Koç'dan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar         
11:14
Mahkemeden Ezgi Mola kararı! Suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek Mahkemeden Ezgi Mola kararı! Suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek         
11:11
İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj! İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj!         
11:02
Yaşlı adam hem parasından hem itibarından oldu! 102 bin lirası çalınıp, rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraflar gönderildi Yaşlı adam hem parasından hem itibarından oldu! 102 bin lirası çalınıp, rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraflar gönderildi         
10:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu         
10:37
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi         
09:46
Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın         
09:12
Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler         
09:05
Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım         
00:37
Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı         
21:46
Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı         
20:59
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi         
19:37
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 11:30:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da kıtanın en büyük dinozoru keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement