Avustralya'da kız çocuğunu kaçırıp alıkoyan kişi, suçunu kabul etti - Son Dakika

Avustralya'nın Batı Avustralya (WA) eyaletinde 2021'de 4 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 18 gün alıkoyan Terence Darrell Kelly'nin suçunu kabul ettiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 36 yaşındaki Kelly'nin Ekim 2021'de 4 yaşındaki Cleo Smith'i kaçırması ve alıkoymasına ilişkin davanın duruşması, Carnarvon Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya, bulunduğu WA eyaletinin başkenti Perth'deki yüksek güvenlikli Casuarina Cezaevi'nden videokonferans aracılığıyla katılan Kelly, "adam kaçırma" suçunu kabul etti.

Bu arada Kelly, kendisine duruşmada yeni yöneltilen "kamu görevlisine saldırma" suçlamasına itirazda bulunmadı.

Öte yandan Smith ailesi duruşmaya katılmadı.

Duruşma mart ayına ertelenirken Kelly, 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Cleo'nun kaybolması

Küçük Cleo ve ailesi, 15 Ekim 2021'de Batı Avustralya'nın Carnarvon kasabasının kuzeyindeki Gascoyne sahilindeki Blowholes Kamp yerinde çadır kurarak geceyi burada geçirmişti. Sabah uyandıklarında Cleo'nun çadırda olmadığını fark eden ailesinin polise başvurması üzerine hava, kara ve denizden geniş çaplı arama başlatılmıştı. ???????

Cleo'nun kaybı o dönemde ülke gündeminde geniş yer tutmuş, güvenlik birimlerinin yanı sıra gönüllüler de Cleo'yu 18 gün boyunca aramıştı.

Batı Avustralya eyalet polisi, 3 Kasım 2021'de Carnarvon kasabasındaki bir eve düzenlenen operasyonda Cleo'nun "sağlıklı" olarak bulunduğunu açıklamıştı.

Operasyon esnasında evde Cleo'dan başkasının olmadığını söyleyen polisler, Carnarvon'dan bir kişinin gözaltına alındığını ve bu kişinin Smith ailesiyle hiçbir bağlantısı olmadığını duyurmuştu.

Oyuncak bebek takıntısı

Gözaltına alınan kişinin Kelly olduğu daha sonra ortaya çıkmıştı.

Kelly'nin evinde bir odada onlarca oyuncak Bratz bebek bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Bu bebekleri kızı için aldığını savunan Kelly'nin aslında çocuğu olmadığı öğrenilmişti.

Sosyal medyada Kelly'nin Bratz bebeklerle çekilmiş fotoğrafları yayımlanmıştı.