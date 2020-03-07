Avustralya'da klinikte korona virüsü alarmı - Son Dakika
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Avustralya'da klinikte korona virüsü alarmı

6 saat önce

Avustralya'da ABD'den dönen bir doktorda Korona virüsü tespit edilmesinin ardından doktorun çalıştığı kliniğin kapatıldığı açıklandı.

Avustralya'da klinikte korona virüsü alarmı, System.String[]

Avustralya'da ABD'den dönen bir doktorda Korona virüsü tespit edilmesinin ardından doktorun çalıştığı kliniğin kapatıldığı açıklandı.


Avustralya'nın Melbourne şehrinde sağlık yetkilileri, bir doktorun ABD'den döndükten sonra Korona virüsü taşıdığı tespit edilmesinin üzerine kliğin kapatıldığını açıkladı. Virüs taşıyan doktorun 29 Şubat'ta Avustralya'ya döndüğü ve 2-6 Mart arasında yaklaşık 70 hasta ile ilgilendiği belirtildi.


Victoria eyaleti Sağlık Bakanı Jenny Mikakos yaptığı açıklamada, "Doktor, büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri'nde virüs kaptı. Grip benzeri semptomları olan bir doktorun işe gelmesinden dolayı çok şaşkın olduğumu söylemek zorundayım" ifadelerini kullandı. Bakan Mikakos ayrıca, doktorun baktığı hastalarla da temasa geçildiğini aktardı.


Öte yandan, Avustralya'da son verilere göre 70 Korona virüsü vakası bulunuyor. - CANBERRA

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:16 Kaynak: İHA
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