Avustralya'da koala nesli tükenme tehlikesiyle karşılaşabilir - Son Dakika
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Avustralya'da koala nesli tükenme tehlikesiyle karşılaşabilir

6 saat önce

Avustralya'da koala nesli tükenme tehlikesiyle karşılaşabilirAvustralya, (DHA) ? Avustralya'da Eylül ayından buyana devam eden yangınlar bitki örtüsüne ve vahşi yaşamdaki hayvanlara geri dönülmez zararlar veriyor.

Avustralya'da koala nesli tükenme tehlikesiyle karşılaşabilir

Avustralya, (DHA) ? Avustralya'da Eylül ayından buyana devam eden yangınlar bitki örtüsüne ve vahşi yaşamdaki hayvanlara geri dönülmez zararlar veriyor. Yangınlarda binlerce koalanın telef olması sonrası, koala neslinin tükenmesi riski doğdu.

Avustralya Çevre Bakanı Sussan Ley, yangınlardan en çok etkilenen hayvan türünün koalalar olduğunu açıkladı. Yangınların doğaya verdiği zararı telafi için 50 milyon Avustralya Doları bütçe ayırdıklarını duyuran Bakan Ley, gerekli çalışmaların yapılmaması halinde koalaların neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

Avustralya'da koala nesli tükenme tehlikesiyle karşılaşabilir

Avustralya, Eylül, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:24 Kaynak: DHA
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