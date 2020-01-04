Avustralya'da kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadele için ordu göreve çağrıldı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Avustralya'da kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadele için ordu göreve çağrıldı - Son Dakika Dünya

Avustralya'da kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadele için ordu göreve çağrıldı

6 saat önce

Avustralya Başbakanı Morrison, Eylül ayından bu yana devam eden yangınların bugün itibarıyla "yeni bir boyuta geçtiğini" söyledi ve mücadele için 3 bin askerin göreve çağrıldığını açıkladı.

Avustralya'da kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadele için ordu göreve çağrıldı, System.String[]

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ormanlık ve çalılık bölgelerde başlayan ve aylardır devam eden yangınların kontrol altına alma çabalarına yardımcı olması için yaklaşık 3 bin askerin göreve çağrıldığını açıkladı.

Morrison, bugün rüzgarın da etkisiyle birçok noktada yeni yangınların çıktığını ve mevcut yangınların da ilerleme hızının arttığını söyledi.

Morrison düzenlediği basın toplantısında, "Cumartesi günü itibarıyla yaşadığımız yangın felaketi yeni bir boyuta geçti" dedi.

Savunma Bakanı Linda Reynolds, ülke tarihinde ilk kez askerin ülke içi bir mesele için göreve çağrıldığını söyledi.

Avustralya'da orman ve çalılık alandaki yangınlar Eylül ayında başladı. Şu ana kadar 1300 ev ve 2 milyon dönümden büyük bir alan tahrip oldu.





Yangınlar nedeniyle en az 23 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca onlarca kişi de kayıp. Yangınlar nedeniyle binlerce hayvanın da telef olduğu belirtiliyor.

Avustralya Donanması, tahliye çalışmalarında görev alıyor. Son olarak, Mallacoota kentinde mahsur kalan aralarında turistlerin de olduğu yaklaşık 1000 kişi, savaş gemileriyle tahliye edildi.

Hükümet, kıyı bölgelerinde yaşayan binlerce kişinin daha tahliye edileceğini açıkladı. Ülkenin bazı eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi.





Meteoroloji uzmanları, Avustralya'da yangınların kontrol altına alınamamasında etkili olan aşırı sıcak ve kurak havanın Hint Okyanusu'nda görülen çift kutuplu iklim olayından kaynaklandığını söylüyor.

Başbakan Morrison ise iklim değişikliğinin yangınların büyümesine yol açtığı yönündeki görüşleri reddediyor.

Morrison, gerek iklim değişikliğinin rolünü küçümsemesi gerekse de yangınların şiddetlendiği dönemde tatiline devam etmesinden dolayı ülkesinde eleştirilere maruz kalıyor.

Avustralya, Eylül, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:35 
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