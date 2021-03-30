Avustralya'da kontrolden çıkan jet ski dehşet saçtı - Son Dakika

Avustralya'da kontrolden çıkan jet ski dehşet saçtı

Avustralya, (DHA)- Avustralya'da kontrolden çıkan jet ski bir kadının bulunduğu iskeleye çarptı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Avustralya'nın Tasmanya eyaletindeki New Norfolk bölgesinde kontrolden çıkan jet ski korku yarattı.Jet skinin sürücüsünün, yeleğine acil kapatma anahtarını bağlamaması nedeniyle gaz kolunun sıkışması sonucu kendisini suya attığı ifade edildi. Sürücünün suya atlamasının ardından kontrolden çıkan jet ski bir kadının bulunduğu iskeleye çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda iskelede bulunan kadının koşarak, saniyeler içerisinde ölümden döndüğü anlar görüldü.Kazadan yaklaşık bir saat önce iskelenin yakınlarında onlarca çocuğun yüzdüğü ifade edilirken, kazada şans eseri faciadan dönüldü.