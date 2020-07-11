Avustralya'da köpek balığı saldırısına uğrayan sörfçü hayatını kaybetti - Son Dakika

Avustralya'da köpek balığı saldırısına uğrayan sörfçü hayatını kaybetti

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Wilsons Headland bölgesinde köpek balığının saldırısına uğrayan 17 yaşındaki erkek sörfçünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Wilsons Headland bölgesinde köpek balığının saldırısına uğrayan 17 yaşındaki erkek sörfçünün hayatını kaybettiği bildirildi.

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Avustralya Yayın Kurumunda yer alan haber göre, NSW'nin kuzey kıyılarında "köpek balığı sıcak noktası" olarak tanımlanan Wilsons Headland bölgesindeki Wooli Plajı'nda sörf yapan ve ismi açıklanmayan 17 yaşındaki erkek sörfçü köpek balığının saldırısına uğradı.


Bacaklarından ağır yaralanan ve plajdaki diğer sörfçüler tarafından kıyıya taşınan gencin, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.


Saldırının ardından Wooli, Diggers Camp ve Minnie Water gibi bölgedeki plajlar kapatıldı.

Avustralya, Galler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:35 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Avustralya'da köpek balığı saldırısına uğrayan sörfçü hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya
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