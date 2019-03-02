Avustralya'da Korkutan Orman Yangınları
45 dakika önce
Avusturalya'nın Victoria eyaletinin 4 farklı noktasında başlayan yangınlar birleşti.
Avusturalya'nın Victoria eyaletinin 4 farklı noktasında başlayan yangınlar birleşti. Yaklaşık 300 itfaiye erinin müdahale ettiği yangının yerleşim yerlerine sıçramasından korkuluyor.
Avusturalya'nın Victoria eyaletinin 65 kilometre doğusunda 4 farklı noktasında başlayan yangınlar rüzgarın da etkisiyle birleşti. 3 bin 400 hektarlık alanda devam eden yangınların yerleşim yerlerini tehdit etmesiyle birlikte yetkililer alarma geçti. Farklı noktalarda başlayan ancak rüzgarın etkisiyle birleşen yangın havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Acil durum uyarısının yapıldığı bölgede yangının 1 Mart'ta çok sayıda yıldırım düşmesiyle ortaya çıktığı öğrenildi. - MELBOURNE
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:36 Kaynak: İHA
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