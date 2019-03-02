Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Korkutan Orman Yangınları

Avustralya'da Korkutan Orman Yangınları

45 dakika önce

Avusturalya'nın Victoria eyaletinin 4 farklı noktasında başlayan yangınlar birleşti.

Avustralya'da Korkutan Orman Yangınları, System.String[]
Avusturalya'nın Victoria eyaletinin 4 farklı noktasında başlayan yangınlar birleşti. Yaklaşık 300 itfaiye erinin müdahale ettiği yangının yerleşim yerlerine sıçramasından korkuluyor.

Avusturalya'nın Victoria eyaletinin 65 kilometre doğusunda 4 farklı noktasında başlayan yangınlar rüzgarın da etkisiyle birleşti. 3 bin 400 hektarlık alanda devam eden yangınların yerleşim yerlerini tehdit etmesiyle birlikte yetkililer alarma geçti. Farklı noktalarda başlayan ancak rüzgarın etkisiyle birleşen yangın havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Acil durum uyarısının yapıldığı bölgede yangının 1 Mart'ta çok sayıda yıldırım düşmesiyle ortaya çıktığı öğrenildi. - MELBOURNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:36 Kaynak: İHA

İtfaiye, Avustralya, 3. Sayfa
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