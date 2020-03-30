Avustralya'da korona sonucu 2 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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Avustralya'da korona sonucu 2 kişi daha hayatını kaybetti

6 saat önce

Yeni tip korona virüs hızla yayıldığı Avustralya'da 2 kişi daha hayatını yitirdi.

Avustralya'da korona sonucu 2 kişi daha hayatını kaybetti, System.String[]

Yeni tip korona virüs hızla yayıldığı Avustralya'da 2 kişi daha hayatını yitirdi. Korona virüs nedeniyle yaşanan can kaybının 18'e yükseldiği, Avustralya'da toplam vaka sayısı ise 4 bin 163 oldu.

Avustralya'da korona nedeniyle can kaybı sayısı artıyor. Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) ve Tazmanya eyaletinde korona virüs nedeniyle ilk can kayıpları yaşandı. Başkent Canberra'da b ulunan hastanede korona virüs tedavisi gören 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Başkentte yaşanan ilk korona virüs kaynaklı can kaybının ardından açıklamalarda bulunan Dr. Kerryn Coleman, "Koronadan kaynaklanan komplikasyon riskinin yaşlılarda daha da arttığını görmek, bu hastalığın çok üzücü bir gerçeğidir" dedi. Hastanın virüsü denizaşırı ülkelerden birine yaptığı seyahat sonucu yakalandığının altını çizen doktor, 80 yaşındaki kadının gece yarısı hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz hafta sınırlarını kapatıp birtakım karantina kurallarını hayata geçirerek korona virüse karşı aldığı önlemleri arttıran Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde ise 80 yaşlarında olduğu belirtilen kadının korona virüs nedeniyle öldüğü belirtildi. Yeni tip korona virüs nedeniyle ilk can kaybının yaşandığı eyalette Tazmanya Eyalet Başbakan Peter Gutwein, üzüntüsünü dile getirerek baş sağlığı diledi.

Eyaletin kuzeybatısındaki yaşlı kadının ölümünden dolayı çok üzgün olduğunu belirten Gutwein, "Bu, korona virüs kaynaklı ilk ölümlü vakamız ama son olmayacak. Biz Tazmanyalılar evimizde kalmalı ve karantina kurallarına uymalıyız" dedi.

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Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran korona virüs salgınında her geçen gün ölü sayısı artıyor. İlk korona virüs vakasının Ocak ayı sonunda görüldüğü Avustralya'da korona virüse yakalanan kişi sayısı bin 163'e yükseldi. Son 24 saatte 200'e yakın yeni vakan görülen ülkede korona virüs nedeniyle 18 kişi de hayatını kaybetti.

HÜKÜMET 130 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİK PAKETİ HAYATA GEÇİRDİ

Yeni tip korona virüsün ekonomik etkileriyle de mücadele eden Avustralya, 130 milyar dolar tutarındaki ekonomik programı açıkladı. Başbakan Scott Morrison yaptığı açıklamada, "Federal Hükümet bugün işçilerin işverenlere ödeme yapabilmeleri için 130 milyar dolarlık ekonomik paketi hayata geçiriyoruz. İşletmeler, milyonlarca insanın korona virüs pandemisi nedeniyle işlerini kaybetmesini önlemek için iki haftada bir çalışan başına bin 500 dolara kadar sübvansiyon alacaklar" dedi.

(İHA)

Avustralya, Canberra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:25 Kaynak: İHA

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