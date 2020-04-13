Avustralya'da korona virüs bilançosu artıyor - Son Dakika

Avustralya'da, Ruby Princess adlı yolcu gemisinde virüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi.



Avustralya'da korona virüs nedeniyle toplam vaka sayısı 6 bin 351'e, can kaybı sayısı ise 61'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 74 yaşındaki kadın ve 79 yaşındaki adamın tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi. Yeni Güney Galler eyaletinde kaydedilen söz konusu ölüm vakalarının kaynağının Ruby Princess adlı yolcu gemisi olduğu öğrenildi.



3 bin 338 kişi korona virüsü yendi



Öte yandan, 19 Mart 2020'de, 2 bin 647 yolcusu ve bin 146 mürettebatıyla Sidney'e demir atmasının ardından bin 443 korona virüs vakası tespit edilen yolcu gemisinde virüse yakalanan 2 hastanın hayatını kaybetmesiyle vaka ve ölümlerin en fazla görüldüğü Yeni Güney Galler'de ölü sayısı 26'ya yükseldi. Avusturalya'da yapılan 356 bin testten 6 bin 351 korona virüs vakası tespit edilirken, 3 bin 338 kişi korona virüsü yenmeyi başardı.



Polis ceza yağdırdı



Korona virüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulayan ülkede, polis vatandaşlara yasaklara uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesti. Victoria Eyalet Başbakanı, polislerin hafta sonu eyalet genelinde 433 kişiye para cezası kesti.



Yurt dışındaki Avustralyalılar geri dönmeye devam ediyor



Korona virüs nedeniyle yurt dışından gelenlere zorunlu karantina uygulayan Avustralya hükümeti, Hindistan ve Uruguay'daki vatandaşlarının ülkeye dönüşlerini sağladı. Yüzlerce Avustralyalı söz konusu ülkelerden tahliye edilerek karantina otellerine yerleştirildi. Uruguay açıklarında seyir eden bir yolcu gemisinde bulunan 112 Avustralya ve Yeni Zelanda vatandaşının özel uçuşla Melbourne iniş yaptığı öğrenildi.



Öte yandan korona virüsün en geç ulaştığı ülkeler arasında yer alan ve ölü sayısının hızla arttığı Hindistan'da bulunan 33'ü bebek 444 Avustralyalı'nın da tarifeli uçuşlarla ülkeye getirildiği bildirildi. - MELBOURNE