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Avustralya'da korona virüs vakalarındaki artış yeniden karantinaya yol açtı - Son Dakika

Avustralya'da korona virüs vakalarındaki artış yeniden karantinaya yol açtı

02.06.2021 15:57
Avustralya'da korona virüs vakalarındaki artış yeniden karantinaya yol açtı, System.String[]

Avustralya'nın Victoria eyaletinde salgın vaka sayısında artış gözlemlenmesinin ardından mevcut karantina uygulamasında bazı değişiklikler yapılarak 7 gün daha uzatıldı.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde salgın vaka sayısında artış gözlemlenmesinin ardından mevcut karantina uygulamasında bazı değişiklikler yapılarak 7 gün daha uzatıldı.

Küresel salgında uyguladığı tedbirlerle en başarılı sonuç alan ülkeler arasında yer alan Avustralya'da korona virüs vakaları yeniden arttı. Victoria eyaletinde artan yeni vakaların ardından, eyalette dördüncü kez karantina kararı alındı. Eyalet genelinde aktif vaka sayısını 60'a son 24 saatte tespit edilen vaka sayısının da 6'ya yükselmesinin ardından eyalet genelinde mevcut karantina uygulamasında bazı değişiklikler yapılarak 7 gün daha uzatıldı.

Ev dışında maske takma zorunluluğu olan, yalnızca 5 temel gerekçe nedeniyle evden çıkılmasına izin verilen Victoria eyaletinin Başbakan Vekili James Merlino düzenlediği basın toplantısında, "Virüsün daha önce gördüğümüzden daha hızlı ve bulaşıcı bir çeşidi ile karşı karşıyayız" dedi.

KARANTİNA 10 HAZİRAN'DA SON BULACAK

Beklentiler doğrultusunda bir hafta daha uzatılarak toplamda 14'e güne çıkarılan karantinanın 10 Haziran Perşembe günü gece yarısı sona ereceği, evden ayrılmak için 5 zorunlu gerekçede de değişikliğe gidildiği belirtildi. Buna göre; alışveriş ve egzersiz için evden en fazla 5 kilometre uzaklaşma sınırı 10 kilometreye genişletilirken, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri yüz yüze öğretime başlayacak. Ayrıca, Melbourne Büyükşehir bölgesinden kırsal kesime seyahat yasağı getirildi.

KIRSALDA KISITLAMALAR

Toplum içi bulaşmanın görülmediği Victoria eyaletinin kırsalında ise kısıtlamalar yarın gece yarısından itibaren hafiflemeye başlayacak. Beş kilometrelik sınır ve evden ayrılmak için beş temel neden kaldırılacak, tüm öğrenciler okula geri dönebilecek.

Victoria Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Brett Sutton, gelişmelerin her gün gözden geçirildiğini belirterek, "Gelecek haftanın sonundan itibaren kısıtlamaları kolaylaştırabileceğimize inanıyorum " dedi.

(Mahmut Yılmaz/İHA)

Avustralya'da korona virüs vakalarındaki artış yeniden karantinaya yol açtı

Avustralya, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avustralya'da korona virüs vakalarındaki artış yeniden karantinaya yol açtı - Son Dakika


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