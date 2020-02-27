Avustralya'da korona virüsü için acil eylem planı başladı - Son Dakika
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Avustralya'da korona virüsü için acil eylem planı başladı

6 saat önce

Avustralya, küresel bir tehdit haline gelen korona virüsü için acil eylem planını devreye soktu.

Avustralya'da korona virüsü için acil eylem planı başladı, System.String[]

Avustralya, küresel bir tehdit haline gelen korona virüsü için acil eylem planını devreye soktu.


Avustralya hükümeti, küresel bir tehdit oluşturmaya başladığı gerekçesiyle korona virüsü acil eylem planı başlattı. Salgının farklı coğrafyalarda eş zamanlı yayılma evresine gireceği gerekçesiyle başlatılan planla ilgili halka seslenen Avustralya Başbakanı Scott Morrison, virüse karşı acil müdahale planını başlatmak istediklerini, hazırlıkları kısa bir sürede tamamlayarak acil eylem planını başlattıklarını belirtti. Avustralya üzerinde büyük risk oluştuğunu ifade eden Morrison, "Her gösterge korona virüsün bir salgın haline geleceğini ve Avustralya'nın üzerinde büyük risk oluştuğunu düşünüyorum. Bu konuda yapılacak acil eylemin çok dikkatli bir şekilde uygulanacağını vurgulamak isterim" dedi.


Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19 hastalığını salgın olarak henüz nitelendirmediğinin altını çizen Avustralya Başbakanı "Planımızın hayata geçmesini tetikleyen etken, virüsün etki alanının hızla artması ve geniş bir alana yayılmasıdır. Alanında uzman kişilerin tavsiyelerini göz önünde bulundurarak korona virüs acil eylem planına başlatıyoruz. Bunu birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.


Avustralya'nın hazırladığı plana göre Avustralya gümrüklerinde geniş önlemler alınacak. Avustralya Sınır Kuvvetleri tarafınca karantinaya ihtiyaç duyabilecek kişiler belirlenecek, hava ve deniz limanları güçlendirilecek. - MELBOURNE

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:56 Kaynak: İHA
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