Avustralya'da Koronavirüs Aşısı İnsanlar Üzerinde Denenmeye Başlandı - Son Dakika

Avustralya'da koronavirüs aşısı insanlarda denenmeye başlandı. Biyoteknoloji şirketinin Novavax Araştırma Müdürü Dr. Gregory Glenn, Avustralya'da koronavirüs aşısının insanlarda denenmeye başlandığını açıkladı.



Koronavirüs Aşısı İnsanlar Üzerinde Denenmeye Başlandı



Koronavirüs aşısı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Dr. Glenn, video konferansı esnasında aşı denemesinin ilk aşamasının Avustralya'da birkaç gönüllü üzerinde denenmeye başlandığını duyurdu.



Dr. Glenn, "NVX-CoV2373" isimli aşının ilk aşamada toplamda 131 gönüllü üzerinde deneneceğini belirtti. Dr. Glenn tarafından paylaşılan bilgilere göre aşı testinin ilk aşamasında aşının güvenliği test edilecek ve insanların üzerindeki etkisi gözlemlenecek. Amerika Birleşik Devletleri merkezli biyoteknoloji şirketi Novavax tarafından yapılan açıklamaya göre Avustralya'nın Melbourne ve Brisbane şehirlerinde yapılan aşı çalışmalarının temmuz ayında tamamlanması bekleniyor.



İkinci aşamanın ise birden fazla ülkede binin üzerinde katılımcı ile temmuz ayından sonra yapılması hedefleniyor. Dr. Glenn, Novavax şirketinin 2020 yılında en az 100 milyon, 2021 yılında ise en az 1,5 milyar doz üretebileceğini ifade etti.



Avustralya'da Son Durum



Avustralya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 102 kişi hayatını kaybetti. 7.133 kişinin ise yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı. Ülkede tedavi edilen vaka sayısı 6.534 şeklindedir.