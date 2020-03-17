Avustralya'da koronavirüse yakalanan Tom Hanks taburcu oldu

Avustralya'da koronavirüse yakalandığı öğrenilen ve hastanede tedavi altına alınan ünlü Hollywood yıldızı Tom Hanks taburcu edildi. Hanks ile birlikte hastanede olan ve koronavirüse yakalan eşi Rita Wilson'ın ise bir süre daha hastanede kalacağı kaydedildi.



63 yaşındaki oyuncunun ülkenin doğu kıyısında bulunan Brisbane yakınlarındaki Gold Coast şehrinde kiraladıkları apartman dairesinde kendisini karantinada tutması bekleniyor. Hanks, Avustralya'da Lurhmann yapım şirketiyle birlikte 70'li yılların ünlü şarkıcısı Elvis Presley'i konu alan bir film üzerinde çalışıyordu. Hanks'in şarkıcı ve oyuncu olan eşi Rita Watson da Avustralya'da bir dizi konser vermişti.