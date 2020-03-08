Avustralya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı üçe yükseldi - Son Dakika
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Avustralya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı üçe yükseldi

28 dakika önce

Avustralya'da yaşlı bakım evinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 82 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı üçe çıktı.

Avustralya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı üçe yükseldi, System.String[]

Avustralya'da yaşlı bakım evinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 82 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı üçe çıktı.

Yeni Güney Galler (NSW) Sağlık Bakanlığı, Sydney'in Macquarie Park bölgesindeki yaşlı bakım evinde Kovid-19 virüsü kapan 82 yaşındaki bir erkeğin tedavi gördüğü hastanende hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsmi açıklanmayan yaşlı adamın ölümüyle Avustralya'da yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldiği bildirildi.

Ülkedeki ilk can kaybı 1 Mart Pazar günü Batı Avustralya'nın Perth kentinde 78 yaşındaki James Kwan'ın ölümü olmuştu.

Virüsten ölen ikinci kişi ise Sydney'deki aynı yaşlı bakım evinde virüse yakalanarak 95 yaşında hayatını kaybeden kadın olmuştu.

Kovid-19 virüsü kapanlarının sayısının 76'ya çıktığı Avustralya'da NSW eyaleti 38 vaka sayısı ile ilk sırada yer alırken, Queensland'da 14, Victoria'da 11, Güney Avustralya'da 7, Batı Avustralya'da 3, Tazmanya'da 2, Kuzey Bölgesi'nde ise 1 kişi virüs nedeniyle hastalanmış durumda.

Çin, İran ve Güney Kore'den gelen yabancılara seyahat yasağı uygulayan, İtalya'dan gelenleri ise detaylı tarama testine tabi tutan Avustralya, söz konusu ülkelerden gelen vatandaşlarından iki hafta kendi kendilerini tecrit etmelerini istiyor.

Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:50 Kaynak: AA
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