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Avustralya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 400 binin üzerine çıktı - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 400 binin üzerine çıktı

01.01.2022 07:33
Avustralya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 400 binin üzerine çıktı

Avustralya'da Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantlarının etkisiyle yükselişe geçen günlük vaka sayılarındaki artış her gün yeni bir rekor seviyeye ulaşırken, bir günde ilk kez 35 bin 315 kişinin virüse yakalanmasıyla ülkedeki vaka sayısı 430 bin 819'a yükseldi.

Avustralya'da Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantlarının etkisiyle yükselişe geçen günlük vaka sayılarındaki artış her gün yeni bir rekor seviyeye ulaşırken, bir günde ilk kez 35 bin 315 kişinin virüse yakalanmasıyla ülkedeki vaka sayısı 430 bin 819'a yükseldi.

Eyalet Sağlık Bakanlıklarının açıkladığı verilere göre, Omicron varyantının aralık ortasında kaydedilmesinin ardından tırmanışa geçen vaka sayılarındaki hızlı artış, 2022 yılının ilk gününde de hız kesmeden devam ediyor.

Yeni Güney Galler'de (NSW) 22 bin 574, Victoria'da 7 bin 442, Queensland'da 2 bin 266, Güney Avustralya'da (SA) 2 bin 100, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 448, Tazmanya'da 428 ve Kuzey Bölgesi'nde 54 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülke genelindeki vaka sayısı 430 bin 819'a çıktı.

Delta ve Omicron varyantlarının en fazla etkilediği eyaletlerden Victoria'da 9, NSW'de 4 kişinin daha Kovid-19'dan ölmesiyle ülkedeki can kaybı da 2 bin 254'e yükseldi.

Resmi rakamlara göre, 170 bin 886 aktif vakanın bulunduğu Avustralya'da, 128'i yoğun bakımda olmak üzere 1591 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Eyalet hükümetleri tam kapanmaya sıcak bakmıyor

Vaka sayılarındaki hızlı yükselişe rağmen tam kapanmanın gündemde olmadığını açıklayan eyalet hükümetleri, kapalı alanlarda maske takma zorunluğunu uygulamaya koymuş durumda.

Ancak hastaneye yatış oranlarında yükseliş olması ve sağlık sisteminin gelen talepleri karşılayamaması durumunda, bazı kısıtlamaların yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

Batı Avustralya dışındaki eyaletlerde vaka sayılarının hızla artması üzerine 22 Aralık 2021'de bir modelleme yayımlayan Doherty Enstitüsü, günlük vaka sayılarının ocak sonu veya şubat ortasında 200 bine ulaşabileceği öngörüsünde bulunmuştu.

Raporun ardından harekete geçen hükümetler, Kovid-19 teşhisi konulanlarla 4 saat veya daha fazla sürede yakın temasta bulunanların test sonuçları negatif çıksa bile, 7 gün kendi kendini karantinaya almaları kuralını getirmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Avustralya, Omicron, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 400 binin üzerine çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 400 binin üzerine çıktı - Son Dakika
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