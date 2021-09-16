Avustralya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 80 bini geçti - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya'da, virüsün ilk görüldüğü tarihten bu yana toplam vaka sayısı 80 binin üzerine çıktı, 12 kişi daha hayatını kaybetti.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW), Victoria, Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) ve Queensland eyaletlerinde, Kovid-19'un Delta varyantına bağlı yaşanan can kayıpları ve yeni vaka sayılarındaki artış devam ediyor.

NSW Eyalet Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni vaka sayılarındaki düşüşe rağmen, ülkedeki en fazla günlük vaka sayısı, önceki aylarda olduğu gibi 1351 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla, yine NSW'de kaydedildi.

Ülkenin diğer eyaletlerinde son 24 saate can kaybı bildirilmezken, NSW'de 12 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

Delta varyantının etkisindeki Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de, sıkı tedbirlerin uygulanmasının, vaka sayılarının artışını durduramadığı ortaya çıktı.

Resmi verilere göre, bir günde 514 kişinin Koivd-19'a yakalanmasıyla eyalette, bu yılın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Öte yandan tam kapanmanın yürürlükte olduğu ACT'de 15, yasakların kaldırıldığı Queensland'de 1 kişi daha virüse yakalandı.

Ülkenin diğer eyaletleri Tazmanya, Güney Avustralya, Kuzey Bölgesi ve Batı Avustralya'da yeni vaka bildirilmedi.

Avustralya'da toplam vaka sayısı 80 bin 427'ye yükseldi

Ülkede virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana Kovid-19'a yakalananların sayısı bugünkü yeni vakalarla birlikte 80 bin 427'ye, virüsten ölenlerin sayısı da 1130'a çıktı.

Avustralya'da Kovid-19'dan en fazla can kaybı, 828 kişinin hayatını kaybetmesiyle Victoria eyaletinde yaşanırken, NSW'de 266, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'de 7, Güney Avustralya'da 4, ACT'de 3 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkedeki toplam 18 bin 681 aktif vakadan 281'i yoğun bakımda olmak üzere, 1443 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da 13 kişi Kovid-19'a yakalandı

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 13 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının istatistiklerine göre, ülkedeki 565 aktif vakadan 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 19'unun hastanedeki tedavileri devam ediyor.???????

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 3 bin 999 Kovid-19 vakası kaydedilirken, virüse yakalananlardan 27'si hayatını kaybetti.??????????????