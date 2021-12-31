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Avustralya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı son 5 günde 3 kattan fazla arttı - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı son 5 günde 3 kattan fazla arttı

31.12.2021 07:58
Avustralya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı son 5 günde 3 kattan fazla arttı

Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya'da aralık ortasında tırmanışa geçen vaka sayılarındaki artış sürerken, 27 Aralık'ta 10 bin 186 olan günlük vaka sayısı 5 günde yüzde 300'den fazla artarak 32 bin 941'e ulaştı.

Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya'da aralık ortasında tırmanışa geçen vaka sayılarındaki artış sürerken, 27 Aralık'ta 10 bin 186 olan günlük vaka sayısı 5 günde yüzde 300'den fazla artarak 32 bin 941'e ulaştı.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Yeni Güney Galler'de (NSW) 21 bin 151, Victoria'da 5 bin 919, Queensland'da 3 bin 118, Güney Avustralya'da (SA) 2 bin 93, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 462, Tazmanya'da 137, Kuzey Bölgesi'nde 60, Batı Avustralya'da 1 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülke genelindeki günlük vaka sayısı ilk kez 32 bin 941'e yükseldi.

Delta ve Omicron varyantlarının en fazla etkilediği eyaletlerden Victoria'da 7, NSW'de 6 ve SA'da 2 kişinin daha Kovid-19'dan ölmesiyle ülkedeki can kaybı da 2 bin 241'e çıktı.

Virüsün ilk görüldüğü günden bu yana 395 bin 618 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Avustralya'daki 145 binden fazla aktif vakadan, 122'si yoğun bakımda olmak üzere 1481 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Vaka sayıları 5 günde 3 kattan fazla arttı

Kovid-19'un Omicron varyantının aralık başında tespit edilmesinin ardından 2 binin altında seyreden vaka sayıları hızla yükselerek 27 Aralık'ta 10 bini, 31 Aralık'ta ise 32 bini aşarak 5 gün içinde yüzde 300'den fazla arttı.

Batı Avustralya dışındaki eyaletlerde vaka sayılarının hızla artması üzerine bir modelleme yayımlayan Doherty Enstitüsü, günlük vaka sayılarının ocak sonu veya şubat ortasında 200 bine ulaşabileceği öngörüsünde bulunmuştu.

Her gün yeni bir rekor kıran vaka sayılarına karşı yeni tedbirler gündeme gelirken, kapalı alanlarda yeniden maske takma zorunluluğu getirildi.

Ayrıca Kovid-19 teşhisi konulanlarla 4 saat veya daha fazla sürede yakın temasta bulunanların test sonuçları negatif çıksa bile 7 gün kendi kendilerini karantinaya alma kuralı uygulamaya konuldu.

Yeni Zelanda'da 62 kişide Kovid-19 tespit edildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 13'ü yurt dışından ülkeye dönenler arasında olmak üzere 62 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Ülkede halen 1197 aktif vaka bulunduğunu bildiren Sağlık Bakanlığı, 6'sı yoğun bakımda olmak üzere 46 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı.

Virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana 14 bin 118 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Yeni Zelanda'da, 51 kişi hayatını kaybetti.

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Togo Cumhuriyeti, Avustralya, Omicron, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı son 5 günde 3 kattan fazla arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı son 5 günde 3 kattan fazla arttı - Son Dakika
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