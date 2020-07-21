Avustralya'da Kovid-19'dan 3 kişi daha öldü - Son Dakika

Avustralya'da son 24 saate 387 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulurken, Melbourne kentinde 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 126'ya çıktı.

Son haftalarda Kovid-19 vakalarının hızla yayıldığı Victoria eyaletinde 374, Yeni Güney Galler'de (NSW) 13 kişinin daha virüse yakalandığı açıklanırken Melbourne kentinde tedavi gören 80, 90 ve 100 yaşlarındaki 3 kadın hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı' uygulanan ve perşembe gününden itibaren maske takma zorunluğu getirilen eyaletin başkenti Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında, artan vaka sayıları ve yaşanan can kayıpları hakkında bilgi verdi.

Eyalette dün kaydedilen 274 Kovid-19 vakasına, son 24 saatte 374 yeni vakanın daha eklendiğini açıklayan Başbakan Andrews, günlük vaka sayılarındaki dalgalanmalara bakarak salgının gidişatı hakkında analiz yapmanın zor olduğunu ancak alınan tedbirlerin olumlu sonuçlar vereceğine inandıklarını söyledi.

Son verilere göre eyaletteki 3 bin 78 aktif Kovid-19 vakasından, 36'sı yoğun bakımda olmak üzere 174 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğunu belirten Andrews, vatandaşlara yaptığı çağrıda, kurallara uymanın hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından çok önemli olduğunu hatırlattı.

-Kovid-19 mağdurlarına işsizlik ödeneği sürecek

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülke genelinde virüsün yayılmasın önlemek amacıyla getirilen yasak ve kısıtlamalar sonucu işyerleri kapanan ve işsiz kalanlara, Federal Hükümet tarafından iki haftada bir ödenen maddi desteğin eylül ayından sonra bir miktar azaltılacağını ancak ödemelerin gelecek yılın mart ayına kadar devam edeceğini açıkladı.

JobSeeker ve JobKeeper adı altında yapılan ödemelerden yaklaşık 5 milyon Avustralyalının yararlandığını dile getiren Başbakan Morrison, mart ayına kadar uzatılan ödemlerin devlete maliyetinin 86 milyar doları bulmasını beklediklerini kaydetti.

-Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 126'ya çıktı

Son haftalarda Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletinde Kovid-19 vakalarındaki artışın sürmesiyle ülke genelinde virüse yakalananların sayısı 12 bin 428'e, aktif vaka sayısı da 23 bin 444'e yükseldi.

Kovid-19 tanısı konulduktan sonra 8 bin 392 Avustralyalı sağlığına kavuşurken, Melbourne'daki yaşlı bakım evinde virüs kapan 3 kadının ölümü, Avustralya'da virüsten can kaybını 126'ya yükseltti.

-Yeni Zelanda'da aktif vaka sayısı 27'ye çıktı

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, İngiltere'nin başkenti Londra'dan Yeni Zelanda'ya dönen 30 yaşlarındaki bir kadında Kovid-19 virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Yeni vakayla birlikte ülkedeki toplam aktif vaka sayının 27'ye çıktığını duyuran Dr. Bloomfield, tüm vakaların otellerde karantinada olduğunu ve hastanede yatan Kovid-19'lu hasta bulunmadığını söyledi.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran Yeni Zelanda'da, virüse yakalanan 22 kişi hayatını kaybetmişti.