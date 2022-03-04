Avustralya'da Kovid-19'dan 37 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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Avustralya'da Kovid-19'dan 37 kişi daha hayatını kaybetti

04.03.2022 07:53
Avustralya'da Kovid-19'dan 37 kişi daha hayatını kaybetti

Son 24 saatte 25 bin 235 yeni vakanın kaydedildiği Avustralya'da, Kovid-19'dan 37 kişi daha hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 25 bin 235 yeni vakanın kaydedildiği Avustralya'da, Kovid-19'dan 37 kişi daha hayatını kaybetti.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Victoria'da 26, Queensland'da 7, Yeni Güney Galler'de (NSW) 2 ve Güney Avustralya'da 2 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle, ülke genelinde bugüne kadar virüsten ölenlerin sayısı 5 bin 354'e yükseldi.

Kovid-19'un Omicron varyantlarının etkisini sürdürdüğü Avustralya'da son 24 saatteki test sonuçlarına göre 25 bin 235 Avustralyalının testi pozitif çıktı.

Öte yandan Avustralya'da ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 25 Ocak 2020'de bu yana virüse yakalananların sayısı bugünkü vakalarla birlikte 2 milyon 945 bin 941'e ulaştı.

Halen 210 binden fazla aktif vakanın bulunduğu ülkede, 121'i yoğun bakımda olmak üzere 1958 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Salgının yayılmaya başlamasıyla Mart 2020'de vatandaşları ve daimi oturma izni bulunanların dışındakilere kapattığı ülke sınırlarını tam aşılı uluslararası ziyaretçilere yeniden açan Avustralya'da, Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptırılanların oranı yüzde 93,65, aşının üçüncü dozunu da yaptıranların oranıysa yüzde 53,39.

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Togo Cumhuriyeti, Avustralya, Queensland, Galler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19'dan 37 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya'da Kovid-19'dan 37 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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