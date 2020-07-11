Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 107'ye yükseldi - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 107'ye yükseldi

Avustralya'nın Melbourne kentinde 1 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 107'ye çıktı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde 1 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 107'ye çıktı.

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Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, Eyalet Sağlık Bakanı Jenny Mikakos ile düzenlediği basın toplantısında, "geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı" uygulanan eyaletin başkenti Melbourne'deki Kovid-19 vakalarındaki artış ve can kaybıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Eyalette, son 24 saatte yapılan testlerde 216 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıklayan Başbakan Andrews, hastanede tedavi gören 90 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Vatandaşlarına "Bu sıradan bir hafta sonu değil, kurallara uyun" çağrısında bulunan Andrews, "Viktoryalılardan yapmalarını istediğim şey, kuralları aşmanın yollarını bulmak için zaman harcamak değil. Bunun yerine kuralları takip etmeleri. Hepimiz bunu yapmak zorundayız. Karşılaştığımız gerçekleri görmezden gelme lüksümüz yok." ifadesini kullandı.

Yaşanan can kaybıyla birlikte Victoria'da virüsten ölenlerin sayısı 23'e, Avustralya genelinde 107'ye yükseldi.

"Hastaneler iyi hazırlandı"

Artan vakalara karşı eyaletteki hastanelerin iyi hazırlandığını belirten Eyalet Sağlık Bakanı Jenny Mikakos, "Ocak ayından itibaren bu salgına yanıt vermek için çalışıyorlar. Rakamlar düştüğünde bile çabalarını asla durdurmadılar. İyi donanımlılar ve yanıt vermek için iyi eğitildiler." şeklinde konuştu.

Sosyal mesafe kuralına uymanın zor olduğu durumlarda maske takılmasının tavsiye edildiği eyalette yeteri kadar kişisel koruyucu malzeme bulundurduklarını anlatan Mikakos, depolarında ventilatörler ve 32 milyon maske stokladıklarını da sözlerine ekledi.

Melbourne'de yürürlükte olan yasaklar kapsamında "Egzersiz, okula veya işe gitmek, tıbbi bakım almak veya vermek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" haricinde sokağa çıkarak kuralları ihlal edenlere kişi başına 1652 Avustralya doları ceza kesiliyor.

Marketler, berberler ve kuaförlerin açık kalacağı kentte, kafeterya, lokanta ve barlar sadece paket servisi yapabilecek. Ancak kütüphaneler, toplum merkezleri, hayvanat bahçeleri, havuzlar, kapalı spor salonları, açık alandaki spor faaliyetleri, galeriler, müzeler, tiyatrolar gibi halkın bir araya geldiği çok sayıda mekan 6 hafta boyunca kapalı kalacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle 107 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 2 milyon 970 binden fazla kişiye yapılan test sonucunda virüse rastlanan 9 bin 549 kişiden 7 bin 626'sının iyileştiği kaydedildi.

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 06:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 107'ye yükseldi - Son Dakika
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