Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 108'e çıktı - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 108'e çıktı

Avustralya'nın Melbourne kentinde 1 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 108'e yükseldi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde 1 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 108'e yükseldi.

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Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, düzenlediği günlük olağan basın toplantısında, "geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı" uygulanan eyaletin başkenti Melbourne'deki can kaybı, Kovid-19 vakalarındaki artış ve yeni alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Eyalette, son 24 saatte yapılan 30 binden fazla testin sonuçlarına göre 273 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını açıklayan Başbakan Andrews, 70 yaşlarındaki bir erkek hastanın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yaşanan can kaybıyla birlikte Victoria'da virüsten ölenlerin sayısı 24'e, Avustralya genelinde 108'e çıktı.

Virüse yakalananlardan 16'sı yoğun bakımda olmak üzere 57 kişinin çeşitli hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğünü belirten ve vatandaşları kurallara uymaya çağıran Andrews, "Kurallara uymazsak, görevimizi oynamazsak, bu virüsün yayılmaya devam ettiğini göreceğiz ve daha uzun bir ikinci dalga, daha belirgin, daha trajik bir ikinci dalga olacak." ifadelerini kullandı.

Okullar uzaktan eğitme geçecek

Melbourne'de yasakların uygulandığı bölgelerdeki okullarda hazırlık sınıfından itibaren 10'uncu sınıf öğrencileri de dahil yaklaşık 700 bin öğrencinin uzaktan eğitim göreceğini duyuran Daniel Andrews, ancak lise 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine okullarında yüz yüze eğitim verileceğini açıkladı.

İkinci dönem sömestr tatilindeki okullarda, lise 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin yanı sıra uzaktan eğitim zorluğu engeli bulunan öğrenciler ile evden çalışma imkanı olmayan veya zorunlu işlerde çalışan velilerin çocukları için yüz yüze eğitim yarın başlayacak.

Ancak uzaktan eğitim görecek öğrenciler için derslerin, okullardaki gerekli teknolojik hazırlıkların tamamlanmasının ardından bir hafta sonra başlayacağı belirtildi.

Yeni kararların uygulamasında zorluklar olacağını kabul eden fakat virüsle mücadele etmek için gerekli olduğunu vurgulayan Başbakan Andrews, "Çok zorlayıcı olacak, ancak karşı karşıya kaldığımız koşullar göz önüne alındığında durum kaçınılmazdı." ifadesini kullandı.

Melbourne'de 8 Temmuz'da yürürlüğe giren "geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı" kapsamında "Egzersiz, okula veya işe gitmek, tıbbi bakım almak veya vermek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" haricinde sokağa çıkanlara 1652 Avustralya doları ceza uygulanıyor.

Marketler, berberler ve kuaförlerin açık kalacağı kentte, kafeterya, lokanta ve barlar sadece paket servisi yapabilecek. Ancak kütüphaneler, toplum merkezleri, hayvanat bahçeleri, havuzlar, kapalı spor salonları, açık alandaki spor faaliyetleri, galeriler, müzeler ve tiyatrolar gibi halkın bir araya geldiği çok sayıda mekan, 6 hafta boyunca kapalı kalacak.

Kovid-19 nedeniyle 108 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 3 milyon 21 binden fazla kişiye yapılan test sonucunda virüse rastlanan 9 bin 796 kişiden 7 bin 724'ünün iyileştiği kaydedildi.

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 07:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 108'e çıktı - Son Dakika
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