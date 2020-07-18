Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 118'e yükseldi - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 118'e yükseldi

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 2 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 118'e çıktı.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 2 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 118'e çıktı.

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Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıpları ve vakalarla ilgili güncel verileri açıkladı.

Eyalette son 24 saatte 28 binde fazla kişiye uygulanan testlerde 217 kişiye daha Kovid-19 tanısı konduğunu aktaran Andrews, hastanede tedavi altına alınan 80'li yaşlardaki biri kadın 2 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Dün kaydedilen rekor sayıdaki 428 vakadan sonra bugünkü yeni vakaların 217'ye düşmesinin tehlikenin geçtiği anlamına gelmediğini dile getiren Andrews, "Hastalık belirtileriniz hafif bile olsa mutlaka test yaptırın." çağrısında bulundu.

Zorunlu haller dışında evden çıkmayarak yürürlükteki kurallara uyanlara teşekkür eden, uymayanlara polisin gerekli cezaları vereceğini vurgulayan Andrews, "Hangi semtte yaşıyorsanız yaşayın 'Evde kalın.' demek 'Evden çıkmayın.' demek, lütfen kurallara uyun." ifadesini kullandı.

Eyalette daha sıkı tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki soruları da cevaplayan Başbakan Andrews, bugün için böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtmekle yetindi.

Ülkede genelinde 3 milyon 350 binden fazla kişiye yapılan testlerde 11 bin 441 Avustralyalıya Kovid-19 tanısı konulurken 118 kişi hayatını kaybetti.

Özellikle Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde görülen yeni vakalarla toplam 2 bin 752 aktif vakanın bulunduğu ülkede virüs tanısı konulan 8 bin 117 Avustralyalının da iyileştiği kaydedildi.

Yeni Zelanda'da 1 kişi daha virüse yakalandı

Sağlık Bakanlığı, yurt dışından Yeni Zelanda'ya dönen ve Kovid-19 testi pozitif çıkan 50 yaşlarındaki bir erkeğin karantinaya alındığını açıkladı.

Ülkedeki toplam aktif vaka sayının 22 olduğunu duyuran Sağlık Bakanlığı, tüm vakaların otellerde karantina altında olduğunu ve hastanede yatan Kovid-19'lu bulunmadığını bildirdi.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran Yeni Zelanda'da, virüse yakalanan 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Yeni Zelanda, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 06:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 118'e yükseldi - Son Dakika
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