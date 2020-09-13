Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 810'a yükseldi - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 810'a yükseldi

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 7 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölmesiyle ülkede virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 810'a yükseldi.

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 810'a yükseldi, System.String[]

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 7 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölmesiyle ülkede virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 810'a yükseldi.

Avustralya'da Kovid-19'un en fazla etkili olduğu Victoria eyaletinin Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de Eyalet Çalışma Bakanı Martin Pakula ve Hazine Bakanı Tim Pallas ile düzenlediği basın toplantısında, virüs nedeniyle yaşanan can kayıpları, yeni vaka sayıları ve Kovid-19 yasaklarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Son 24 saatteki test sonuçlarına eyalette göre 41 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını açıklayan Başbakan Andrews, yaşları 70-90 aralığında değişen 6'sı kadın toplam 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle eyaletteki can kaybının 723'e yükseldiğini söyledi.

Victoria'da bugün yaşanan can kayıplarıyla Avustralya genelinde virüsten ölenlerin sayısı 810'a çıkarken, son haftalarda can kaybı kaydedilmeyen Yeni Güney Galler'de 52, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan 50 yeni vakanın kaydedildiği Avustralya genelinde gerçekleştirilen 6 milyon 976 binden fazla testin sonucuna göre, Kovid-19'a yakalanan 26 bin 648 kişiden 23 bin 324'ü sağlığına kavuşurken, ülkedeki toplam 2 bin 6 aktif vakadan, 15'i yoğun bakımda olmak üzere 151 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

Victoria'daki Kovid-19 yasakları uzatıldı

Başbakan Andrews, Kovid-19 salgınını durdurmak amacıyla 2 Ağustos'ta ilan edilen eyalet genelindeki "felaket durumu" ve eyaletin başkenti Melbourne'deki olağanüstü hal uygulaması kapsamındaki sokağa çıkma yasağının 4 hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Bazı iyileştirmeleri de kapsayan uzatmanın bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini belirten Andrews, yürürlükteki 20.00-05.00 arası sokağa çıkma yasağının, 21.00 ila 05.00 arasında uygulanacağını belirterek, dışarıdaki egzersiz süresinin bir saatten iki saate uzatıldığını ayrıca yalnız yaşayan kişilerin de evlerinde bir ziyaretçi kabul edebileceklerini söyledi.

Günlük vaka sayılarındaki düşüşün sürmesi durumunda eyaletin bazı bölgelerindeki kısıtlamaların daha da hafifletileceğini aktaran Andrews, gelecek haftadan itibaren Melbourne dışındaki barlar, restoranlar ve kafelerin yeniden açılmasını düşündüklerini belirttti.

Eyaletteki Kovid-19 mağdurlarına 3 milyar dolarlık destek

Victoria'daki Kovid-19 tedbirlerinden dolayı haftalardır kapalı kalan veya yarı kapasitede çalışmak durumundaki iş yerlerini desteklemek için 3 milyar dolarlık kaynak ayrıldığı açıklandı.

Basın toplantısında Başbakan Andrews tarafından duyurulduktan sonra Eyalet Hazine Bakanı Tim Pallas ve Çalışma Bakanı Martin Pakula'nın detaylarını açıkladığı maddi destek paketinde, nakit hibeler, vergi indirimi ve nakit akışı desteği dahil olmak üzere işletmeler için 3 milyar dolarlık bir destek bulunuyor.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle tamamen kapanan veya gelir kaybı yaşayan iş yerleri büyüklüklerine göre 10 bin ila 20 bin dolar hibe alabilecek.

Yeni Zelanda'da 2 kişiye daha virüs tanısı konuldu

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün kaydedilen 2 yeni vakanın ardından bugünkü test sonuçlarına göre biri yurt dışından dönen 2 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu kaydedildi.

Son 24 saatte 13 kişinin sağlığına kavuşmasıyla ülkedeki aktif vaka sayısının 97'ye indiğini açıklayan Sağlık Bakanlığı, 2'si yoğun bakımdaki 3 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Ülkede Kovid-19'un görüldüğü günden bu yana gerçekleştirilen testlerde virüse yakalandığı belirlenen 1797 kişiden 1676'sı sağlığına kavuşurken, 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Queensland, Avustralya, Melbourne, Başbakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 06:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 810'a yükseldi - Son Dakika

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