Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 824'e çıktı - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 824'e çıktı

Avustralya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının devam ettiği Victoria eyaletinde, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkede virüsten ölenlerin sayısı 824'e yükseldi.

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 824'e çıktı, System.String[]

Avustralya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının devam ettiği Victoria eyaletinde, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkede virüsten ölenlerin sayısı 824'e yükseldi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, virüs nedeniyle yaşanan can kayıpları, yeni vaka sayıları ve hafifletilen Kovid-19 yasaklarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Son 24 saatteki 14 bin 370 testin sonucuna göre eyalette 42 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıklayan Başbakan Andrews, dün can kaybı kaydedilmeyen eyalette yaşları 80 ila 90 aralığındaki 4'ü kadın toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İkinci dalganın başlamasıyla ertelenen acil olmayan ameliyatların bölgesel Victoria'da bugünden, Melbourne kentindeyse 28 eylülden itibaren yeniden başlayacağını dile getiren Andrews, ekim ve kasım aylarında devlet hastanelerinin yanı sıra özel hastanelerde 29 binden fazla ameliyat yapılacağını açıkladı.

-Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 824'e yükseldi

Kovid-19'dan en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği Victoria'da 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle eyaletteki can kaybı 737'ye, Avustralya genelinde ölü sayısı da 824'e çıktı.

Son haftalarda can kaybı yaşanmayan ülkenin diğer eyaletlerinden Yeni Güney Galler'de 52, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan virüsün ilk görüldüğü günden bu yana ülke genelinde gerçekleştirilen 7 milyon 76 binden fazla testin sonucuna göre virüse yakalanan 26 bin 738 kişiden 19 bin 911'i Victoria eyaletinde kayıtlı.

Kovid-19 nedeniyle hastalanan 23 bin 573 Avustralyalı sağlığına kavuşurken, 1221 aktif vakadan 139 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

-Federal Hükümet'ten eyaletlere karantina kapasitesini artırın çağrısı

Avustralya Federal Hükümeti, yurt dışında mahsur kalan Avusturyalıların ülkeye daha çabuk dönebilmeleri için eyalet ve bölge yönetimlerine yaptığı çağrıda otel karantina kapasitelerini yüzde 50 oranında artırmalarını istedi.

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Michael McCormack tarafından yapılan çağrıda, şu anda ülkeye haftada ortalama 4 bin Avustralyalının geri döndüğü hatırlatılarak bu sayının haftalık 6 bine çıkartılması istendi.

Yurtdışından dönenleri alma kapasitelerini artırmaları için eyalet ve bölge yönetimlerine yazdığını hatırlatan McCormack, "Eyalet başkentlerinde çok sayıda boş otel odası var ve bunların geri dönen Avustralyalılarla doldurulmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Dış İlişkiler ve Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, yaklaşık 27 bin Avustralyalının geri dönmek için müracaat ettiği belirtiliyor.

- Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan 1 kişi daha hayatını kaybetti

Ülkedeki Kovid-19 vakalarıyla ilgili açıklamada bulunan Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, virüse yakalanan bir kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

Nigel Te Hiko adlı 54 yaşındaki Yeni Zelandalının tedavi gördüğü Waikato Hastanesi'nde öldüğünü belirten Dr. Ashley Bloomfield, ayrıca son 24 saatteki testlerde 30 yaşlarındaki 1 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu söyledi.

Bugünkü can kaybıyla birlikte ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 25'e çıkarken, 79 aktif vakadan, 2'si yoğun bakımda olmak üzere 3 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüse yakalandığı belirlenen 1802 kişiden, 1698'i sağlığına kavuşmuş durumda.

Yeni Zelanda, Avustralya, Başbakan, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 06:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 824'e çıktı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yunan medyasının gündemi: Türk SİHA'ları Suudi Arabistan umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmaya hazırlanıyor Trabzonsporlu Sörloth, Leipzig'e transfer olmak istiyor Fransız medyası Macron'u topa tuttu: Erdoğan'la gerginliği azaltmalı Al Ahli, Beşiktaş'ın transfer ettiği Josef de Souza'nın evraklarını göndermiyor Benfica'yı 2-1 yenen PAOK, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktı Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı Wolfsburg'lu Camacho, 30 yaşında futbola veda etti Geride mektup bırakan 16 yaşındaki genç kız, baraj gölünde ölü bulundu Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınına rağmen okulların açılmasına sıcak bakıyor Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ havalandı Ünlü şarkıcı Halil Sezai, film çekimi sırasında karakolluk oldu Barcelona'ya transfer olan Pjanic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun? Roma, formasını taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor
HDP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi HDP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi         
21:11
Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var         
20:53
Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü         
20:38
9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi 9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi         
20:20
Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı         
19:57
Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı         
19:47
9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı 9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı         
18:59
Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok         
17:33
Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı         
17:28
Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı         
16:06
Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu         
16:04
Bamya yedikten sonra fenalaşarak ölen minik Alya'nın son görüntüleri Bamya yedikten sonra fenalaşarak ölen minik Alya'nın son görüntüleri         
16:02
Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı         
15:52
Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu         
15:25
Riyad Mahrez'in kız kardeşlerinin işlettiği güzellik salonu, bir çetenin saldırısına uğradı Riyad Mahrez'in kız kardeşlerinin işlettiği güzellik salonu, bir çetenin saldırısına uğradı         
15:16
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı         
14:55
Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti         
14:46
Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu         
14:34
Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı         
14:22
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü         
13:52
Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var         
12:38
Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor         
12:20
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
"Bana bir şey olmaz" diyen genç, günlerce koronavirüs kabusu yaşadı         
11:47
Lüks araçlı dilenciler yakayı ele verdi! Polis önce çöplüğe çevirdikleri arsayı temizletti Lüks araçlı dilenciler yakayı ele verdi! Polis önce çöplüğe çevirdikleri arsayı temizletti         
11:39
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri         
10:23
Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi         
10:06
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı         
08:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 07:51:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 824'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei