Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 854'e çıktı - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 854'e çıktı

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) can kayıplarının sürdüğü Avustralya'nın Victoria eyaletinde 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 854'e yükseldi.

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 854'e çıktı, System.String[]

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) can kayıplarının sürdüğü Avustralya'nın Victoria eyaletinde 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 854'e yükseldi.

Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği Victoria eyaletinin Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, 28 kişiye daha virüs teşhisi konulan eyalette 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eyaletteki yaklaşık 750 aktif vakandan 8'i yoğun bakımda olmak üzere 83 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü belirten Başbakan Andrews, son 24 saatte elde edilen verilere göre, yürürlükteki yasakların planlandığı gibi 28 Eylül'de hafifletilmesini engelleyecek bir durum olmadığını söyledi.

Vaka sayısındaki son 14 günlük ortalamanın 28 Eylül'e kadar 30 ila 50'de kalması durumunda söz konusu tarihte yasakları hafifleteceklerini hatırlatan Andrews, "O tarihe birkaç gün kala şimdiki ortalama 32.8. Kesinlikle her şey yolunda. Bu, kurallara uyan her Victoryalının sıkı çalışmasının ve bağlılığının bir kanıtıdır. Onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkenin diğer eyaletlerinde virüs kaynaklı ölüm yaşanmazken, Victoria'da 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle eyaletteki can kaybı 766'ya, ülke genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 854'e yükseldi.

Virüse yakalanan 26 bin 939 Avustralyalının 20 bin 76'sı Victoria eyaletine kayıtlı.

Kovid-19 nedeniyle hastalanan 24 bin 152 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkedeki toplam 910 aktif vakadan 8'i yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 107'si çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

Victoria halkından Başbakan Andrews'a destek

The Australian gazetesi için yapılan anketten, ikinci dalgayı yaşayan Victoria eyaletindeki salgının önlenmesine yönelik sıkı tedbirleri uygulamaya koyduğu için eleştirilere uğrayan Başbakan Daniel Andrews'a destek çıktı.

Ankete katılanlardan yaklaşık yüzde 62'si, eyaletteki ikinci dalganın otel karantinasındaki ihmallerden kaynaklanmasına rağmen, Başbakan'ın krizi iyi yönettiğini savunurken, yüzde 35'i de salgını kötü bir şekilde ele aldığını düşünüyor.

Victoria'da 9 Haziran'da yeni vaka sayısının sıfıra inmesinin ardından, yurt dışından dönenlerin karantinada tutulduğu otellerdeki ihmallerden yayılmaya başlayarak ikinci dalgaya dönüşen salgında, günlük vaka sayıları 725'e kadar çıkmıştı.

Kovid-19 salgınını durdurmak amacıyla 2 Ağustos'ta ilan edilen eyalet genelindeki "felaket durumu" ve eyaletin başkenti Melbourne'deki olağanüstü hal kapsamında 28 Eylül'e kadar 21.00 ila 05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Yasakların kaldırılmasını isteyen bazı Avustralyalılar, Andrews yönetimindeki hükümetin uygulamalarına tepki göstererek Melbourne kentinde protesto gösterileri düzenlemişti.

Güney Avustralya ve Queensland, NSW ile sınırlarını açacak

Yeni Güney Galler'de (NSW) gece yarısına kadar vaka kaydedilmezse sınırları açacaklarını açıklayan Güney Avustralya Eyalet Başbakanı Steven Marshall, sınırların açılmasının aileler ve işletmeler üzerindeki ağır yükü hafifleteceğini söyledi.

Yeni uygulama kapsamında NSW'den eyalete gelecek kişilerin, 14 gün karantinada kalmasına da gerek duyulmayacak.

Bugün yeni Kovid-19 vakası kaydedilmeyen Queensland'in Başbakanı Annastacia Palaszczuk, düzenlediği basın toplantısında, NSW'nin bazı bölgeleriyle olan sınırlarını yeniden açacaklarını duyurdu.

NSW'nin Byron Bay, Ballina, Lismore, Richmond Valley ve Glen Innes bölgelerinde yaşayanların 1 Ekim'den itibaren form doldurarak Queensland'e girebileceklerini belirten Başbakan Palaszczuk, "Bu alanların Queensland ile pek çok ortak noktası var. İşlerinin çoğunu Queensland'de yapıyorlar, bu yüzden bunun alınacak doğru önlem olduğuna inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Yeni Zelanda'da iki gündür yeni Kovid-19 vakası kaydedilmedi

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, dünkü sıfır vaka kaydının ardından bugün de yeni Kovid-19 vakası görülmediğini açıkladı.

Ülkedeki toplam aktif vaka sayısının düne göre bir kişinin daha iyileşmesiyle 61'e düştüğünü belirten Bloomfield, hastanedeki 3 Kovid-19'lu hastanın tedavisine devam edildiğini kaydetti.

Yeni Zelanda'da virüse yakalandığı belirlenen 1815 kişiden 1729'u sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Queensland, Avustralya, Melbourne, Başbakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 06:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 854'e çıktı - Son Dakika

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