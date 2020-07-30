Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı ve vaka sayılarında rekor artış - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı ve vaka sayılarında rekor artış

Avustralya'da son 24 saatte 744 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 13 kişi yaşamını yitirdi.

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı ve vaka sayılarında rekor artış, System.String[]

Avustralya'da son 24 saatte 744 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 13 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakamlar salgının başladığı tarihten bu yana bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı ve vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Vaka sayıları ve can kaybının hızlı bir şekilde arttığı Victoria eyaletinde son 24 saatte 723, Yeni Güney Galler'de (NSW) 18, Queensland eyaletinde 3 kişi Kovid-19'a yakalandı. Melbourne'da 13 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu rakamlar ülkede virüsün ilk ortaya çıktığı tarihten bu yana bir günde görülen en yüksek can kaybı ve vaka sayısı oldu.

Kovid-19 yasakları Victoria geneline yayıldı

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında, can kaybı ve vaka sayışlarında hızlı artışın yaşandığı eyalette, Melbourne ile sınırlı tutulan "geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluluğu"nun diğer şehirleri de kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.

Melbourne sınırlarında yoğunlaşan virüsün diğer kentlere de yayılmaması için yasakların uygulanacağı bölgeyi genişletmek zorunda kaldıklarını açıklayan Başbakan Andrews, "Nerede yaşarsanız yaşayın evden ayrıldığınızda yüzünüzü kapatmanız zorunludur. Bunun bazıları için büyük bir adım olacağını anlıyorum. Ancak yüzünüzü kapatarak toplumunuzu ve toplumunuzun sahip olduğu ekstra özgürlükleri koruyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Cumartesi gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek yasaklar kapsamında, "geçerli nedenler" olarak belirlenen "Egzersiz, okula veya işe gitmek, tıbbi bakım almak veya vermek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" için sokağa çıkanlar maske, atkı, eşarp veya bandana gibi malzemelerle ağız ve burunlarını kapatmak zorunda olacak.

Ölen 13 kişiden 10'u yaşlılar evinden

Salgının başlamasından bu yana en fazla can kaybı ve vaka sayısıyla karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan Başbakan Andrews, hayatını kaybeden 5'i kadın 13 kişiden 10'unun yaşlılar evinde kaldığını söyledi.

Artan can kayıpları ve vaka sayılarının virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten ve vatandaşları kurallara uymaya davet eden Andrews, "Belirtiler varsa hemen test yaptırın ve bu süreçte evden çıkmayın. Eğer hastaysanız işe, alışverişe, ziyaretlere gidemezsiniz, insanların hayatlarını tehlikeye atıyorsunuz. Kuralları ihlal etmeye devam ederseniz vaka sayıları artacak." uyarısında bulundu.

Yasakların ihlal edilmesi ihtimaline karşı Kovid-19 testi pozitif çıkanların evlerinin askeri personel tarafından daha sıkı denetleneceğini hatırlatan Andrews, denetimler sırasında kuralları ihlal edenlere para cezası verileceğini sözlerine ekledi.

Eyalette hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükselirken, 5 bin 385 aktif vakadan 34'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 312 kişinin tedavileri çeşitli hastanelerde devam ediyor.

Victoria'da, "geçerli nedenler" haricinde sokağa çıkanlara 1652, söz konusu nedenlerle sokağa çıkıp da maske takmayanlara 200 Avustralya doları ceza veriliyor.

Victoria'daki evsizlerin otellerde kalış süresi uzatıldı

Avustralya'nın Kovid-19'dan en fazla etkilenen eyaleti konumuna gelen Victoria'da virüsün başlaması sonrasında otellere yerleştirilen evsizlerin, virüsten etkilenmemeleri için 2021 Nisan ayına kadar otellerde kalacağı açıklandı.

Victoria Eyalet Hükümeti'nden yapılan açıklamada, otellerde ikamet ettirilen yaklaşık 2 bin evsize, uzatılan sürede devamlı ikamet edecekleri kalıcı konut sağlanacağı belirtildi.

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 189'a yükseldi

Ülke genelinde 4 milyon 98 binden fazla test yapıldı, virüse yakalananların sayısı 16 bin 295'e, aktif vaka sayısı da 5 bin 977'ye çıktı.

Kovid-19 teşhisi konulan 9 bin 619 kişi sağlığına kavuşurken virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 189'a yükseldi.

Yeni Zelanda'da son 24 saatte 1 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İrlanda'dan dönen 20 yaşlarındaki bir kadına yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Yeni vakayla birlikte ülkedeki toplam 24 aktif vakanın tamamının otellerde karantina altında olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını bildirdi.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran Yeni Zelanda'da, virüse yakalanan 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Yeni Zelanda, Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 07:51

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı ve vaka sayılarında rekor artış - Son Dakika
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