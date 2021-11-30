Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bini aştı - Son Dakika

Avustralya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana 210 bin 242 kişi virüse yakalanırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 6'ya çıktı.

Kovid-19'a karşı aşılama çalışmalarına hız verilen Avustralya'da, Delta varyantının yoğun olarak etkilediği eyaletlerden Victoria'da 6, Yeni Güney Galler'de (NSW) 3 kişinin daha virüsten hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 2 bin 6'ya ulaştı.

Ülkenin diğer eyaletlerinde son 24 saatte yeni vaka ve virüsten can kaybı bildirilmezken Victoria'da 918, NSW'de 179 kişiye Kovid-19 teşhisi konulmasıyla virüse yakalananların sayısı 210 bin 242'ye yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 86,8'e, tek dozunu yaptıranların oranı ise 92,3'e ulaştı.

Halen 14 bin 399 aktif vakanın bulunduğu ülkede, virüse yakalanan 542 kişi hastanede tedavi görüyor.

Omicron varyantında sayı yükseliyor

NSW Eyalet Sağlık Bakanlığı, Güney Afrika ülkelerinden gelenlere uygulanan seyahat yasakları başlamadan önce cumartesi günü Sydney'e gelen 30 yaşlarındaki bir kadında Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandığını açıkladı.

Yeni vakayla birlikte eyaletteki Omicron vaka sayısı 5'e, ülke genelinde ise 6'ya yükseldi.

Önlem alınsa bile Omicron varyantına yakalananların sayısının önümüzdeki günlerde artacağı uyarısında bulunan Avustralya Sağlık Müsteşarı Paul Kelly, "Bu Omicron varyantını sonsuza kadar Avustralya'dan uzak tutamayız, sonunda burada olacaktı." ifadesini kullandı.

Avustralya hükümeti, Omicron varyantının görüldüğü Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Lesoto, Esvatini, Seyşeller, Malavi ve Mozambik'ten geleceklere sınırlarını kapattı.

Ancak sınıralar kapanmadan önce ülkeye girenler vasıtasıyla virüsün ülke geneline yayılmasından endişe ediliyor.

Yeni Zelanda'da 135 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki test sonuçlarına göre 135 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Ülkedeki aktif vaka sayısının 5 bin 878'e çıktığını bildiren Sağlık Bakanlığı, 9'u yoğun bakımda olmak üzere 89 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı.

Virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana 11 bin 576 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Yeni Zelanda'da, 44 kişi hayatını kaybetti.