Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 361'e çıktı - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 361'e çıktı

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 8, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 1 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 361'e yükseldi.

Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 361'e çıktı, System.String[]

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 8, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 1 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 361'e yükseldi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıpları, yeni vakalar ve gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

Son 24 saatte yaklaşık 21 bin kişiye uygulanan testlerin sonucuna göre, 278 kişinin Kovid-19'a yakalandığını, yaşları 50 ila 90 arasında değişen 5'i erkek 8 kişinin de hayatını kaybettiğini açıklayan Başbakan Andrews, eyaletteki 8 bin 378 aktif vakadan 37'si yoğun bakımda olmak üzere 664'ünün hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.

Kovid-19 testlerinin Melbourne dışındaki kentlerde de artırılacağını belirten Andrews, "Yarından itibaren, Ballarat, Geelong ve Bendigo'da bölgesel test girişimimiz olacak ve bu ekstra test faaliyetini desteklemek için üç ek test merkezi açılacak. Ayrıca mevcut tesislerdeki çalışma saatlerini ve personel sayısını da artıracağız." ifadelerini kullandı.

Victoria'da günlük vaka sayıları ve can kaybı geriledi

Geçen hafta günlük vaka sayısının 725'e kadar çıktığı ve 29 Haziran'dan bu yana 300'ün altına düşmediği Victoria'da bugünkü vaka sayısının 278 olarak açıklanması olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Bununla birlikte pazartesi ve salı günü üst üste 19'ar, dün de 21 kişinin hayatını kaybettiği eyalette bugün yaşanan 8 can kaybı, virüse karşı alınan tedbirlerin işe yaramaya başlaması olarak yorumlandı.

Test sayısı 5 milyonu aştı

Avustralya İstatistik Bürosu'nun (ABS) verilerine göre 25 milyon 646 bin 76 kişinin yaşadığı Avustralya'da nüfusun yaklaşık beşte birine Kovid-19 testi uygulandı.

Virüsün ilk kez 25 Ocak'ta görüldüğü ve ilk can kaybının 1 Mart'ta yaşandığı ülkede, 5 milyon 41 bin 344 bin testin sonuçlarına göre virüse yakalanan 22 bin 417 kişiden, 12 bin 774'ü sağlığına kavuşurken, 361 Avustralyalı hayatını kaybetti. Halen 8 bin 692 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 685 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

- İşsizlik yükseliyor

Kovid-19'un yayılmasını durdurmak amacıyla uygulamaya konulan yasak ve kısıtlamalar nedeniyle işsiz kalanların oranlarındaki artışın sürdüğünü duyuran ABS, temmuz ayında yaklaşık 115 bin kişinin işsiz kalmasıyla işsizlik oranının 7,5'e yükseldiğini kaydetti.

Virüsün yayılmaya başladığı mart ayında 5,2 olan işsizlik oranları, kapanan iş yerlerindeki iş kayıplarının devam etmesiyle, haziranda 7,4 olarak açıklanmıştı.

Bu ayın başında düzenlediği basın toplantısında virüsün ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendiren Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Victoria eyaletinde yürürlüğe giren Kovid-19 yasaklarından dolayı kapanan iş yerlerinden kaynaklanacak kayıpların ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceğini ve işsizliğin yıl sonunda yüzde 10'a çıkabileceğini söylemişti.

Yeni Zelanda'da 14 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

Kovid-19 vakaların 102 gün sonra toplum içinde görülmeye başladığı Yeni Zelanda'da yapılan testlerde 14 kişinin daha virüse yakalandığı belirlendi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Genel Halk Sağlığı Direktörü Ashley Bloomfield ile başkent Wellington'da düzenlediği basın toplantısında kaydedilen vakalardan birinin yurt dışından ülkeye döndüğünü diğer 13 kişinin toplum içinde virüse yakalandığını söyledi.

Geçen hafta Auckland kentinde 4 kişide virüs tespit edilmesi üzerine, kentte cuma günü gece saatlerine kadar 3. seviye, ülkenin geri kalanında ise 2. seviye tedbirleri yürürlüğe girmişti.

3. seviye tedbirler kapsamında zorunlu işlerde çalışanlar dışındakiler işlerine evlerinden devam edecek, vatandaşlar ev ve aile çevresi dışında sosyal temasta bulunamayacak. Bar ve restoranlar kapatılırken, düğün ve cenaze gibi toplu etkinlikler yasaklandı.

Salgını kontrol altına alabilen ender ülkelerden biri olan 4,8 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da, toplam 1589 vaka görülürken, 22 kişi hayatını kaybetti, 1531 kişi ise iyileşti.

Ülkedeki toplam 36 aktif vakanın tamamı otellerde karantinada tutulurken, hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmuyor.

Yeni Zelanda, Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 06:09

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 361'e çıktı - Son Dakika
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