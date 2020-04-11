Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 55'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 55'e çıktı - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 55'e çıktı

24 dakika önce

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 1 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülkedeki ölü sayısı 55'e yükseldi.

Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 55'e çıktı, System.String[]

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 1 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülkedeki ölü sayısı 55'e yükseldi.

Victoria Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'a yakalanan 80'li yaşlardaki erkek hasta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Böylece Kovid-19'dan ölenlerin sayısı Victoria eyaletinde 14'e, Avustralya genelinde ise 55'e çıktı.

Öte yandan yaklaşık 338 bin kişiye yapılan testler sonucunda Kovid-19'a yakalandığı belirlenen 6 bin 238 kişiden 3 bin 141'inin iyileştiği açıklandı.

Koronavirüs yasaklarını ihlal eden bakan istifa etti

Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat yasaklarına aykırı davranarak Sydney'e yaklaşık bir saatlik mesafedeki tatil evine gittiği için 1000 Avustralya doları (Yaklaşık 4 bin TL) para cezasına çarptırılan Yeni Güney Galler Eyalet (NSW) Sanat Bakanı Don Harwin görevinden istifa etti.

Kuralları hiçe sayarak halkın sağlığını tehlikeye atmasına gelen yoğun tepkiler üzerine bakanlık görevinden istifa ettiğini açıklayan Harwin, "Hükümetin koronavirüs kriziyle mücadelesindeki çalışmalarından daha önemli bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Harwin'e verilen para cezasını duyuran NSW Emniyet Müdürü Mick Fuller, hiçbir kişi veya kurumun Kovid-19 yasalarının üzerinde olmadığını vurgulamıştı.

Önlemler kapsamında ibadet yerleri, yüzme havuzları, müzeler, kütüphaneler, plajlar gibi halkın toplanma alanlarının kapatıldığı Avustralya'da, sağlık ihtiyacı, egzersiz, temel yiyecek ve ihtiyaç malzemelerinin temini, işe veya okula gitmek haricinde evden çıkılmaması kuralları yürürlükte bulunuyor.

Yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alındığı ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesinin yanı sıra acil durumlar haricinde akraba ve ev ziyaretleri de yasaklandı.

Cenaze defin işlemlerinin 10, düğünlerin 5 kişiyle yapıldığı Avustralya'da yasak, kısıtlama ve karantina kurallarına uymayanlar para ve hapis cezasına çarptırılıyor.

Koronavirüs, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:18 Kaynak: AA

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