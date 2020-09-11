Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 800'e yaklaştı - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 800'e yaklaştı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Victoria eyaletinde 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Avustralya'da virüsten ölenlerin sayısı 797'ye yükseldi.

Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 800'e yaklaştı, System.String[]

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Victoria eyaletinde 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Avustralya'da virüsten ölenlerin sayısı 797'ye yükseldi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıpları ve yeni vaka sayılarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Son 24 saatte sonuçlanan testlerden elde edilen verilere göre 43 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıklayan Başbakan Andrews, yaşları 50 ila 90 aralığında değişen 6'sı kadın toplam 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle eyaletteki can kaybının 710'a çıktığını söyledi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan ve tartışmalara neden olan Melbourne'deki gece sokağa çıkma yasağının kaldırılmayacağını belirten Andrews, "Şu anda sokağa çıkma yasağı pozisyonu değişmeyecek çünkü işe yarıyor. Gerçekten işe yarıyor. Eğer insan hareketini sınırlamazsanız, vaka sayısını durdurmazsınız." ifadelerini kullandı.

İkinci dalganın başlamasıyla 2 Ağustos'ta eyalet genelinde "felaket durumu" ilan edilmiş, eyaletin başkenti Melbourne'de 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı.

Halen yürüklükte olan ve 13 Eylül'de sonra ermesi planlanan ancak yeni vaka ve can kayıplarının sürmesi üzerine 28 Eylül'e kadar uzatılan yasaklara tepki gösteren bazı Avustralyalılar sıkı yasakların hafifletilmesini istiyor.

Virüsün ilk görüldüğü 25 Ocak'tan bu yana Avustralya'da gerçekleştirilen 6 milyon 849 binden fazla testin sonucuna göre, virüse yakalanan 26 bin 568 kişiden 23 bin 31'i sağlığına kavuşurken, 797 Avustralyalı hayatını kaybetti.

Ülkedeki 1940 aktif vakadan 26'sı yoğun bakım ünitelerinde olmak üzere 221 Avustralyalı çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybı yaşanan eyalet olan Victoria'da 24 saatte 9 kişi daha ölürken, son haftalarda can kaybı yaşanmayan Yeni Güney Galler'de 52, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Sydney'deki vatandaşlara test yaptırın çağrısı

Avustralya'da Victoria'nın ardından Kovid-19'dan en fazla etkilenen eyalet olan Yeni Güney Galler'in başkenti Sydney'de 10 yeni vakanın kaydedilmesi üzerine virüsün görüldüğü semtlerde yaşayanlara test yaptırın çağrısı yapıldı.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün kaydedilen 4 yeni vakanın ardından bugünkü test sonuçlarında 1 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Son 24 saatte 7 kişinin daha iyileşmesiyle ülkedeki aktif vaka sayısının 114'e düştüğünü açıklayan Sağlık Bakanlığı, 2'si yoğun bakımda 3 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu kaydetti.

Ülkede Kovid-19'un görüldüğü günden bu yana gerçekleştirilen testlerde virüse yakalandığı belirlenen 1793 kişiden 1655'i sağlığına kavuşurken, 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Sokağa Çıkma Yasağı, Avustralya, Melbourne, Başbakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 06:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 800'e yaklaştı - Son Dakika

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