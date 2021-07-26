Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 920'ye yükseldi - Son Dakika

Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye çıktı.

Ülkenin Delta varyantının en fazla etkili olduğu ve bu nedenle tam kapanma uygulanan Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde virüse yakalanan iki kişi daha hayatını kaybetti.

Bununla birlikte eyalette Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya, ülke genelinde ise 920'ye yükseldi.

NSW Eyalet Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 145 kişide daha virüs tespit edildi.

Tam kapanmanın 30 Temmuz'a kadar yürürlükte olduğu eyaletteki vaka artışı nedeniyle, yasakların en az bir hafta daha uzatılması bekleniyor.

Melbourne ve Adelaide'daki yasakların hafifletilmesi gündemde

Öte yandan, yaklaşık bir haftadır tam kapanmanın uygulandığı Melbourne ve Adelaide kentlerindeki yasakların, vaka sayılarındaki artışın kontrol altına alınması üzerine, yarın gece yarısından itibaren hafifletilmesi öngörülüyor.

Son 24 saatte Adelaide'da yeni vaka kaydedilmezken Melbourne'da kaydedilen 11 yeni vakanın halihazırda karantinada tutulanlardan olduğu bildirildi.

Avustralya Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana virüse yakalanan 33 bin 81 Avustralyalıdan 920'si hayatını kaybetti.

Ülkedeki 2 bin 117 aktif vakadan 46'sı yoğun bakımda olmak üzere 191 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.