Avustralya'da Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin saysı 905'e yükseldi - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin saysı 905'e yükseldi

19.10.2020 06:41
Avustralya'da Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin saysı 905'e yükseldi, System.String[]

Avustralya'da virüsün merkezi haline gelen Victoria eyaletinde bir kişinin daha Kovid-19 yüzünden hayatını kaybetmesiyle salgında ölenlerin sayısı 905'e çıktı.

Avustralya'da virüsün merkezi haline gelen Victoria eyaletinde bir kişinin daha Kovid-19 yüzünden hayatını kaybetmesiyle salgında ölenlerin sayısı 905'e çıktı.

Son 24 saatteki test sonuçlarına göre 4'ü Victoria'da, 4'ü Yeni Güney Galler'de (NSW) olmak üzere 8 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulmasıyla ülke genelinde virüse yakalananların sayısı 27 bin 398'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 24 bin 959'a ulaştı.

Halen 236 aktif vakanın bulunduğu ülkede biri yoğun bakımda olmak üzere 16 kişinin tedavilerine çeşitli hastanelerde devam ediliyor.

Son aylarda diğer eyalet ve bölgelerde virüs kaynaklı ölüm kaydedilmezken dört gündür can kaybı yaşanmayan Victoria eyaletinde bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 905'e çıktı.

Kovid-19'dan ilk can kaybının yaşandığı 1 Mart'tan bu yana virüs nedeniyle hastalanan Avustralyalılardan 817'si Victoria eyaletinde yaşamının yitirirken NSW'de 53, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4 ve Avustralya Başkent Bölgesi'nde de 3 kişi hayatını kaybetti.

Melbourne'da esnetilen yasaklar yürürlüğe girdi

Kovid-19 salgınında ikinci dalgayla mücadele eden Avustralya'nın ikinci büyük şehri olan Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da eyalet hükümeti tarafından esnetilen yasaklar bugün yürürlüğe girdi.

Kentteki Kovid-19 yasaklarını kademeli sonlandırmayı hedefleyen yol haritası kapsamında alışveriş ve egzersiz yapmak için 2 saat dışarıda kalma süresi tamamen kaldırılırken evden 5 kilometre uzaklaşma sınırlaması da 25 kilometreye çıkartıldı.

Halka açık alanlarda iki evden toplam 10 kişinin bir araya gelmesine izin verilirken berber dükkanları, açık havuzlar, tenis kortları, golf sahaları ve paten parkları gibi alanlar yeniden açıldı.

İlerleyen günlerde Melbourne'daki yeni vaka sayıları beklenildiği gibi kontrol altına alınabilirse 1 Kasım'da daha fazla esnekliğe gidilmesi bekleniyor.

Yeni Zelanda'da yeni Kovid-19 vakası kaydedilmedi

Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, dün biri toplum içinde 2'si yurt dışından dönen 3 kişiye Kovid-19 tanısı konulmasının ardından bugün yeni vakaya rastlanılmadığını duyurdu.

Düne göre 5 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla ülkedeki aktif vaka sayısının 37'ye düştüğünü açıklayan Dr. Bloomfield, hastanelerde Kovid-19'lu bulunmadığını kaydetti.

Yeni Zelanda'da virüse yakalandıkları belirlenen 1886 kişiden 1824'ü sağlığına kavuşurken 25'i hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda, Avustralya, Melbourne, Galler, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin saysı 905'e yükseldi - Son Dakika

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