Avustralya Sağlık Müsteşarı Prof. Paul Kelly, başkent Canberra'da basın toplantısında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınının henüz bitmediğini ifade ederek daha önce de olduğu gibi vaka sayılarının artabileceği konusunda uyardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Avustralya'da Kovid-19 izolasyon zorunluluğu 14 Ekim'de sona erecek - Son Dakika

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