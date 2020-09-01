Avustralya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları düşüyor - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları düşüyor

Avustralya'da son 24 saatte 85 kişiye daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulurken, dün 41 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bugünkü can kaybın 5'e düştü.

Avustralya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları düşüyor, System.String[]

Avustralya'da son 24 saatte 85 kişiye daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulurken, dün 41 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bugünkü can kaybın 5'e düştü.

Günlük Kovid-19 vakalarının 30 Temmuz'da 747'ye ulaştığı Avustralya'da, son 24 saatte yeni vaka sayısı 85'e düşerken, ülke genelindeki toplam vaka sayısı 25 bin 831'e, iyileşen sayısı da 21 bin 345'e yükseldi.

Öte yandan dün bir günde ilk kez 41 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Avustralya'daki can kaybı bugün 5'e inerken, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı da 657'ye çıktı.

Halen 2 bin 913 aktif vakanın bulunduğu ülkede, virüs nedeniyle hastalanan Avustralyalılardan 27'si yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 481 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

-Kovid-19 yasaklarına uymayanlara para cezası

Sıkı tedbirlerin yürürlükte olduğu Victoria eyaletinde Kovid-19 kurallarına aykırı davranan 122 kişiye polis ekipleri tarafından para cezası verildiği açıklandı.

Para cezalarının yasaklara karşı gösteri düzenleyenlere, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ve maske takmayanlara kesildiğini açıklayan Victoria Polisi, Kovid-19 kurallarını ihlal edenlere müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu.

Victoria'daki yasakları ihlal eden şahıslara 1652, iş yerlerine ise 9 bin 913 Avustralya doları para ceza kesiliyor.

- Queensland'a girmek isteyen Kovid-19'lu kişi gözaltına alındı

Queensland Eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk, Victoria eyaletinde yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra ortadan kaybolan ve ismi açıklanmayan 48 yaşındaki bir erkeğin Queensland'a girmek isterken polis tarafından yakalandığını açıkladı.

Victoria eyalet yetkilileri tarafından adresinde bulunamayan adamın Jetstar havayollarına ait bir uçakla Melbourne'dan Brisbane havalimanına geldiğini hatırlatan Başbakan Palaszczuk, "Bu, Queensland'a yasadışı yollarla girmeye çalışan adamı yakalamayı başaran polisin harika bir çalışması." ifadelerini kullandı.

Queensland eyaletine kayıtlı söz konusu kişiyle aynı uçakta yer alan yolcularından test yaptırmaları kendi kendilerini karantinaya almaları istendi.

Avustralya'daki Kovid-19 salgını nedeniyle eyalet yönetimleri, birbirleri arasındaki sınırları kapatmış durumda. Özellikle virüsün yaygın olduğu Victoria eyaletinde yaşayan Avustralyalıların diğer eyaletlere girmelerine izin verilmiyor.

-NSW-Victoria eyalet sınırında yeni kurallar

Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, Victoria eyaleti ile olan sınırlarının her iki tarafında da 50 kilometrelik alanda seyahat edilmesine izin verileceğini açıkladı.

Şu an sınırların kapalı olmasından dolayı bölgede yaşayanların zor durumda olduğunu hatırlatan ve cuma gününden itibaren yürürlüğe girecek yeni kurallarla halkın rahatlayacağını belirten Başbakan Berejiklian, sınır kapatma kararının salgın boyunca verdiği en zor karar olduğunu söyledi.

Berejiklian, sınırın her iki tarafında da 50'şer kilometrelik alanda seyahat özgürlüğü getirecek kararın, Victoria eyaletindeki salgının yavaşlamasıyla alındığını sözlerine ekledi.

- Yeni Zelanda'da 14 yeni vaka kaydedildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Chris Hipkins başkent Wellington'da düzenlediği basın toplantısında ülkedeki Kovid-19 vaka sayıları ve gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

Son 24 saatteki 8 bin 599 testten elde edilen verilere göre 14 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıklayan Bakan Hipkins, ülkedeki 132 aktif vakadan 2'si yoğun bakımda olmak üzere 8 Yeni Zelandalının çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğunu söyledi.

Ülkede virüsün görüldüğü günden bu yana gerçekleştirilen 766 bin 626 testte virüse yakalandığı belirlenen 1752 kişiden 1598'i iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti.

Queensland, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 06:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları düşüyor - Son Dakika

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