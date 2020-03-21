Avustralya'da Kovid-19 önlemine uyulmayan plaj kapatıldı - Son Dakika
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Avustralya'da Kovid-19 önlemine uyulmayan plaj kapatıldı

1 saat önce

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla açık alanlarda 500 veya daha fazla kişinin toplanmasını yasaklayan kurala uyulmayan plajın kapatıldığı çıklandı.

Avustralya'da Kovid-19 önlemine uyulmayan plaj kapatıldı, System.String[]

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla açık alanlarda 500 veya daha fazla kişinin toplanmasını yasaklayan kurala uyulmayan plajın kapatıldığı çıklandı.

Yeni Güney Galler Eyalet Hükümeti, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un uyarılarına rağmen dün binlerce kişinin denize girdiği Sydney'deki Bondi Plajı'nın kapatıldığını duyurdu.

Plaja akın eden binlerce kişinin fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada yer alınca ülke genelinde tepkiyle karşılanmıştı.

Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, Bondi Plajı'ndaki görüntülerin "kabul edilemez" olduğunu belirtmişti.

Avustralya'da Kovid-19'un yayılmasına karşı kapalı mekanlarda 100 veya daha fazla kişinin bir araya gelmesi, açık alanlarda ise 500 ya da daha fazla kişinin toplanması yasaklanmış durumda. İlk vakanın görüldüğü ocak sonundan bu yana 7 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya'da son verilere göre Kovid-19 nedeniyle hastalananların sayısı 930'a yükseldi.

Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:24 Kaynak: AA

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