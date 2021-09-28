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Avustralya'da Kovid-19 testlerinin evde de yapılmasına izin çıktı - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19 testlerinin evde de yapılmasına izin çıktı

28.09.2021 10:05
Avustralya'da Kovid-19 testlerinin evde de yapılmasına izin çıktı, System.String[]

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya'da, 1 Kasım'dan itibaren Kovid-19 testlerinin evlerde de yapılabileceği açıklandı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya'da, 1 Kasım'dan itibaren Kovid-19 testlerinin evlerde de yapılabileceği açıklandı.

Avustralya'da ilaç ve tıbbi malzeme kullanımını düzenleyen Terapötik Ürünler İdaresi (TGA), Kovid-19 testlerinin evlerde de yapılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, ev tipi Kovid-19 test kitleri için yaklaşık 70 başvuru alındığı, bunlardan 33'ünün kullanımına onay verildiği bildirildi.

Evdeki testi pozitif çıkanların, ikinci test için tedbir amaçlı kliniklere yönlendirileceği belirtilen açıklamada, onaylanan test kitlerinin 1 Kasım'dan itibaren kullanılabileceği ifade edildi.

Yeni test sistemlerinin onaylamasını ileriye dönük "kritik adım" olarak değerlendiren Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, "Bu Avustralyalılar için önemli bir ek koruma olacak. Önemli olan test merkezine veya kliniğe gittiğimizde yapılan hepimizin bildiği PCR testini, evdeki testlerle tamamlayabilmemiz." ifadesini kullandı.

Avrupa ve ABD'de halihazırda yaygın şekilde kullanılan ve hızlı antijen testleri olarak adlandırılan testlerin sonuçları yaklaşık 20 dakikada alınıyor.

İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak 2020'de kaydedildiği Avustralya'da 100 bin 799 kişi virüse yakalanırken, 1256 kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki toplam 20 bin 288 aktif vakadan 297'si yoğun bakımda olmak üzere, 1550 Avustralyalının hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Avustralya, Kasım, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19 testlerinin evde de yapılmasına izin çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya'da Kovid-19 testlerinin evde de yapılmasına izin çıktı - Son Dakika
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