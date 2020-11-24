Avustralya'da Kovid-19'un merkezi Melbourne'de vaka kalmadı - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19'un merkezi Melbourne'de vaka kalmadı

24.11.2020 14:41
Avustralya'da Kovid-19'un merkezi Melbourne'de vaka kalmadı, System.String[]

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de vaka sayısı sıfırlandı.

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de vaka sayısı sıfırlandı.

Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, tedavisi tamamlanan son aktif hastanın sağlığına kavuşmasıyla eyalette Kovid-19 vakası kalmadığını açıkladı.

Kovid-19'dan şehirdeki hastanede tedavi gören erkek hastanın bugün taburcu edilmesiyle yaklaşık 9 ay sonra aktif vaka sayısını sıfırlamayı başardıklarını belirten Andrews, sağlık sisteminde görev yapanların yanı sıra kurallara uyarak virüsün sona ermesine katkıda bulunan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Kovid-19'un ikinci dalgası sıkı yasaklarla bitirildi

Haziran ortalarında yurt dışından dönenlerin karantinada tutulduğu otellerdeki ihmallerden ikinci dalganın başladığı Melbourne'de "felaket durumu" ilan eden eyalet hükümeti Avustralya'daki en sert tedbirleri uygulamaya koymuştu.

Günlük vaka sayılarının 725'e tırmandığı günlerde şehirde gece sokağa çıkma yasağı ilan eden ve zorunlu haller dışında evden çıkmayı yasaklayan hükümet, temel ihtiyaç malzemesi satan dükkanların haricindeki tüm iş yerlerini kapatmıştı.

Yasaklara karşı yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar düzenlenmesine ve çeşitli çevrelerden gelen istifa çağrılarına rağmen yasakları gevşetmeyi kabul etmeyen Andrews, sıkı tedbirlerin karşılığını yaklaşık 4 ay sonra eyaletteki vaka sayısının sıfıra düşmesiyle aldı.

Son 24 gündür yeni vaka kaydedilmeyen eyaletteki yasakların büyük bir bölümün kaldırılmasıyla tüm iş yerleri, spor salonları, havuzlar, sinema salonları ve ibadethaneler yeniden açılırken zorunlu maske uygulaması sadece kalabalık alışveriş merkezlerinde ve toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.

Dünyanın en yaşanılabilir kenti Kovid-19'un merkezi olmuştu

İngiltere merkezli ekonomik analiz ve öngörülerde bulunan "The Economist Intelligence Unit" adlı kuruluş tarafından 2011-2017 yıllarından üst üste yedi defa dünyanın en yaşanılabilir kenti seçilen Melbourne, Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının görüldüğü şehir olmuştu.

Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle ölen 907 kişiden 819'u virüsün merkezi haline gelen Victoria'nın başkenti Melbourne'da yaşamını yitirmiş, 53'ü Yeni Güney Galler'de, 13'ü Tazmanya'da, 9'u Batı Avustralya'da, 6'sı Queensland'da, 4'ü Güney Avustralya'da, 3'ü de Avustralya Başkent Bölgesi'nde hayatını kaybetmişti.

Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle hastalanan 27 bin 848 kişiden 20 bin 345'i yine Victoria eyaletine kayıtlı.

Öte yandan halen 96 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 21 kişinin tedavisine çeşitli hastanelerde devam ediliyor.

Avustralya, Melbourne, Felaket, Erkek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19'un merkezi Melbourne'de vaka kalmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Özlü Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu: Herhangi bir yan etki görülmedi Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Eşi teknik direktörü eleştirdi, yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı İncirlik'te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor
Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor         
14:36
''Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm'' demişti! Üniversiteli Raşit'in katiline müebbet verildi ''Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm'' demişti! Üniversiteli Raşit'in katiline müebbet verildi         
14:12
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu         
13:37
Gaziantepli genç, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liradan satışa çıkardı Gaziantepli genç, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liradan satışa çıkardı         
13:21
Faizin etkisi kısa sürdü! Dolar yeniden 8 liranın üstünü gördü Faizin etkisi kısa sürdü! Dolar yeniden 8 liranın üstünü gördü         
12:56
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var         
12:46
Vicdansız kadın, yenidoğan bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk etmeye işte böyle gitmiş Vicdansız kadın, yenidoğan bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk etmeye işte böyle gitmiş         
12:27
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim         
11:47
Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş         
11:18
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz         
11:07
Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş         
11:04
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara günlük 1 milyon dolar dağıtacak Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara günlük 1 milyon dolar dağıtacak         
05:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 14:46:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da Kovid-19'un merkezi Melbourne'de vaka kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei