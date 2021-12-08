Avustralya'da Kovid-19'un Omicron varyantı yayılıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya'da, iki eyalette daha Kovid-19'un Omicron varyantına rastladığı açıklandı.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Yeni Güney Galler (NSW), Kuzey Bölgesi (NT) ve Avustralya Başkent Bölgesi'nin (ACT) ardından, Queensland ve Victoria eyaletlerinde de Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandı.

Son 24 saatte Queensland'da 2, Victoria'da 1 kişinin Omicron varyantına yakalanmasıyla Avustralya'da, varyanta yakalananların sayısı 43'e ulaştı.

En fazla Omicron varyantı vakası 34 kişinin virüse yakalanmasıyla NSW'de kaydedilirken ACT'de 5, Queensland'da 2, Victoria ve NT'de 1'er onaylanmış vaka bulunuyor.

İlk Omicron varyantının 28 Kasım'da NSW eyaletinde görülmüştü.

Avustralya'da 7 kişi daha Kovid-19'dan öldü

Kovid-19 aşının çift dozunu yaptıranların yüzde 87.2, tek dozunu yaptıranların oranının da yüzde 92 olduğu Avustralya'da, virüsten can kayıpları sürüyor.

Son 24 saatte Victoria'da 5, NSW'de ve ACT'de 1'er kişinin daha Kovid-19'dan ölmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 2 bin 74'e çıktı.

Resmi rakamlara göre, yeni tip koronavirüsün ilk kez 25 Ocak 2020'de kaydedildiği Avustralya'da, bugüne kadar 222 bin 260 Avustralyalı virüse yakalandı.

Ülkedeki 16 bin 335 aktif vakadan 543'ü hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da 90 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, 90 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Ülkedeki aktif vaka sayısının 6 bin 463'e çıktığını bildiren Sağlık Bakanlığı, 6'sı yoğun bakımda olmak üzere 74 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.

Virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana 12 bin 516 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Yeni Zelanda'da 44 kişi hayatını kaybetti.