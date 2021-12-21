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Avustralya'da Kovid-19 vaka sayıları artıyor - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19 vaka sayıları artıyor

21.12.2021 11:05
Avustralya'da Kovid-19 vaka sayıları artıyor

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) delta ve omicron varyantlarına karşı mücadele sürerken ilk defa bir günde 4 bin 576 kişi virüs kaptı.

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) delta ve omicron varyantlarına karşı mücadele sürerken ilk defa bir günde 4 bin 576 kişi virüs kaptı.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, delta ve omicron varyantlarının en fazla etkilediği eyaletlerden olan Yeni Güney Galler'de (NSW) son 24 saatte 3 bin 57 kişiye Kovid-19 teşhisi konulmasıyla eyalette bugüne kadar görülen en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Son haftalarda vaka sayılarındaki hızlı artışla Kovid-19'un merkezi haline gelen ülkenin en büyük eyaleti NSW'de, günlük rekor seviyelerde seyretmeye başlayan vakalara karşı kapanma olup olmayacağı tartışılırken eyalette 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Kovid-19'un etkisindeki ülkenin ikinci büyük eyaleti Victoria'da 1245 kişide daha virüs tespit edilirken virüse yakalanan 6 kişinin daha öldüğü bildirildi.

Ülkenin diğer eyaletlerinde virüsten yeni can kaybı bildirilmezken Güney Avustralya'da 154, Queensland'da 86, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 16, kuzey Bölgesi'nde 14 ve Tazmanya'da 4 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Başbakan Morrison: "Kapanmalara geri dönmeyeceğiz"

Avustralya'nın bazı eyaletlerinde rekor seviyelere ulaşan yeni vaka sayılarına rağmen tam kapanmalara geri dönemeyeceklerini belirten Başbakan Scott Morrison, ülkenin kapanmaları artık geride bırakması gerektiğini söyledi.

Morrison, "Kapanmalara geri dönmeyeceğiz. İnsanların hayatlarını kapatmayacağız. Bu virüsle sağduyu ve sorumlulukla yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

Avustralyalıların sağlıkları için kişisel sorumluluk almaları, aşı olmaları ve destekleyici aşılarını yapmaları gerektiğini vurgulayan Morrison, "İnsanlar aşılarını yaptırmalı. Avustralyalılara yetişkinler gibi davranmalıyız. Hepimizin, topluluklarımız ve kişisel sağlığımız için üzerimize düşen sorumluluklarımız var." dedi.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 155'e yükseldi

Delta ve omicron varyantlarının etkisindeki Victoria'da ve NSW'de 8 kişinin daha Kovid-19'dan ölmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 2 bin 155'e virüse yakalananların sayısı da 259 bin 261'e çıktı.

Kovid-19'dan ölen 2 bin 154 Avustralyalıdan 1460'ı Victoria'da, 647'si NSW'de, 14'ü ACT'de, 13'ü Tazmanya'da, 9'u Batı Avustralya'da, 7'si Queensland'da, 4'ü Güney Avustralya'da, biri de NT'de hayatını kaybetti.

Halen 34 bin 636 aktif vakanın bulunduğu Avustralya'da, 112'si yoğun bakımda olmak üzere 824 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.???????

Queensland, Avustralya, Başbakan, Galler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19 vaka sayıları artıyor - Son Dakika


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