Avustralya'da Kovid-19 vaka sayıları geriledi, can kaybı arttı - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19 vaka sayıları geriledi, can kaybı arttı

Avustralya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısında düşüş kaydedilirken, virüsün yayılmaya başlamasından itibaren bir günde ilk kez 19 Avustralyalı hayatını kaybetti.

Avustralya'da Kovid-19 vaka sayıları geriledi, can kaybı arttı, System.String[]

Avustralya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısında düşüş kaydedilirken, virüsün yayılmaya başlamasından itibaren bir günde ilk kez 19 Avustralyalı hayatını kaybetti.

Kovid-19 salgının en fazla etkili olduğu Victoria eyaletinde dün, 17 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, son 24 saatte eyaletteki can kaybının ilk kez 19'a çıkması, Avustralya'da bir günde virüsten en fazla ölümün yaşanmasına neden oldu.

Victoria eyaletinde 322, Yeni Güney Galler'de (NSW) 14 ve Queensland eyaletinde bir kişinin daha virüse yakalanmasıyla yeni vaka sayılarının 337'de kalması, bir haftadır 400'ün üzerinde seyreden günlük vaka sayılarındaki düşüşü gösterdi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında günlük vaka sayılarındaki düşüşe rağmen, bir günde 19 kişiyi kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Hayatını kaybedenlerin alilerine başsağlığı dileklerini gönderen Andrews, eyalette uygulanan sıkı kısıtlamalarla çok mesafe kat edildiğini ancak ihtiyaç duydukları başarıyı henüz elde edemediklerini söyledi.

Yürürlükteki üçüncü ve dördüncü kategorideki tedbirlerle iyi sonuç elde edeceklerine inandıklarını dile getiren Andrews, "Rakamlarda bir miktar istikrar sağladı ama (Eyaleti) yeniden açabilmemiz için rakamları aşağı çekmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Victoria'daki yasak ve kısıtlamalar

Kovid-19 vakaları ve can kayıplarında artış yaşanması üzerine geçtiğimiz hafta Victoria eyaletinde "felaket durumu" ilan edilmiş ve eyaletin başkenti Melbourne'deki yasaklar üçüncü aşamadan 4. kategoriye yükseltilerek 20.00-05.00 saatlerinde sokağa yasağı yürürlüğe konmuştu.

Hane başına sadece bir kişinin evine 5 kilometre mesafede alışveriş yapabileceği 13 Eylül'e kadar devam edecek 4. seviyedeki yeni kurallara göre, dışarıda egzersiz günde 1 saatle sınırlandırıldı.

Cenaze törenlerinin 10 kişinin katılımıyla yapılabildiği, düğünlerin tamamen yasaklandığı kurallar çerçevesinde kafe ve restoranlar paket servisine açık olacak.Tüm öğrenciler uzaktan eğitime devam ederken ihtiyacı olan kişilere bakım hizmeti dışında ev ziyaretleri yasak.

Eyalette binlerce iş yeri kapalı Eyaletteki yasak ve kısıtlamalar çerçevesinde 3 kategoride ele alınan iş yerlerinden ilk kategoriye giren halkın temel ihtiyaçlarını karşıladığı süpermarketler, bakkallar, kasaplar, içki satan yerler, eczaneler, benzin istasyonları, bankalar, gazete satış yerleri, postaneler gibi yerler açık tutuluyor.

İkinci bölümdeki inşaat, fabrikalar ve et sektördeki işyerlerinin açık fakat daha düşük kapasitede çalışmak durumunda kaldığı yasaklar kapsamında üçüncü kategoride değerlendirilen tüm perakende sektöründeki binlerce işyeri kapatıldı.

Can kaybı ve vakaların çoğunluğu Victoria eyaletinde

Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşayan Victoria eyaletinde, son verilere göre Avustralya genelinde virüsten hastalanan 21 bin 397 kişinin, 14 bin 957'si, 9 bin 365 aktif vakadan 8 bin 350'si Victoria'da.

Öte yandan 314 can kaybının yaşandığı ülkede, Victoria eyaletinde 229, NSW'de 50, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 3, Başkent Bölgesi'nde 3 kişi virüsten hayatını kaybetti.

Avustralya'da virüsten ölenlerin sayısı 314'e çıktı

Virüsün ilk kez 25 Ocak'ta görüldüğü ve ilk can kaybının 1 Mart'ta yaşandığı Avustralya'da, 4 milyon 856 binden fazla testin sonuçlarına göre virüse yakalanan 21 bin 397 kişiden, 11 bin 869'u sağlığına kavuşurken, 314 Avustralyalı hayatını kaybetti.

Yaklaşık 9 bin aktif vakanın bulunduğu Avustralya'da 51'i yoğun bakımda olmak üzere 658 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da 5 gündür Kovid-19 vakası kaydedilmedi

Toplum içinde Kovid-19 vakası görülmeden 101'inci günü geride bırakan Yeni Zelanda'daki testlerde, 5 gündür virüse rastlanılmadığı açıklandı.

Son 24 saatte 2 bin 125 kişiye yapılan testlerin tamamının negatif çıktığını bildiren Sağlık Bakanlığı, karantina altındaki 2 kişinin daha iyileşmesiyle ülkedeki aktif vaka sayısının 21'e düştüğü duyurdu.

Aktif vakaların otellerde karantinada tutulduğu Yeni Zelanda'da, hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmuyor.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran ülkede, virüse yakalanan 1569 kişiden 22'si hayatını kaybetmişti.

Yeni Zelanda, Queensland, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 07:39

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19 vaka sayıları geriledi, can kaybı arttı - Son Dakika
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