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Avustralya'da Kovid-19 vaka sayısı 190 bini geçti - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19 vaka sayısı 190 bini geçti

15.11.2021 07:34
Avustralya'da Kovid-19 vaka sayısı 190 bini geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinin sürdüğü Avustralya'da son 24 saatte 1035 kişinin daha virüse yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 190 bin 625'e çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinin sürdüğü Avustralya'da son 24 saatte 1035 kişinin daha virüse yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 190 bin 625'e çıktı.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Delta varyantının etkisindeki eyaletlerden Victoria'da 860, Yeni Güney Galler'de (NSW) 165 ve Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 10 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Ülkenin diğer eyaletlerinde yeni vaka ve virüsten can kaybı kaydedilmezken virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana Avustralya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı da 190 bin 625'e yükseldi.

Avustralya'daki en yüksek vaka sayısı 105 bin 506 kişinin virüse yakalandığı Victoria'da görülürken, 78 bin 556 vakanın kaydedildiği NSW ikinci sırada yer aldı.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1888'e yükseldi

Son 24 saatte Victoria'da 5, NSW'de 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 1888'e çıktı.

Ülkede virüsten ölen 1888 kişiden 1231'i Victoria'da, 610'u NSW'de, 14'ü ACT'de, 13'ü Tazmanya'da, 9'u Batı Avustralya'da, 7'si Queensland'da 4'ü de Güney Avustralya'da hayatını kaybetti.

Halen 19 bin 141 aktif vakanın bulunduğu ülkede 116'sı yoğun bakımda olmak üzere 681 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da 174 yeni vaka kaydedildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 174 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Yeni vakalarla birlikte toplam aktif vaka sayısının 3 bin 656'ya çıktığı ülkede, 7'si yoğun bakımda olmak üzere 90 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 8 bin 866 Kovid-19 vakası kaydedilirken virüse yakalananlardan 34'ü hayatını kaybetti. ??????????????

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19 vaka sayısı 190 bini geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya'da Kovid-19 vaka sayısı 190 bini geçti - Son Dakika
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