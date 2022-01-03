Avustralya'da Kovid-19 vaka sayısı yarım milyonu geçti - Son Dakika

Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya'da, virüsün ilk görülmesinden bu yana bir günde 37 bin 152 kişiyle en yüksek vaka kaydedildi, toplam vaka sayısı 500 bin 80'e ulaştı.

Eyalet sağlık bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, son 24 saatteki 37 bin 152 Kovid-19 vakasının, 20 bin 794'ü Yeni Güney Galler'de (NSW), 8 bin 577'si Victoria'da, 4 bin 249'u Queensland'da, 2 bin 552'si Güney Avustralya'da, 514'ü Avustralya Başkent Bölgesi'nde ve 466'sı Tazmanya'da tespit edildi.

Delta ve Omicron varyantlarının en fazla etkilediği eyaletlerden NSW'de 4, Victoria'da 3 ve Queensland'da 1 kişinin daha Kovid-19'dan ölmesiyle ülkedeki can kaybı da 2 bin 267'ye çıktı.

Avustralya'daki 225 binden fazla aktif vakadan 170'i yoğun bakımda olmak üzere 1978 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Omicron varyantının aralık ayında ülke geneline yayılmasıyla hızla yükselen vaka sayısı 500 bin 80'a ulaştı.

Hastaneden yatış oranlarında da artış görülmesi üzerine vatandaşlara "sakin olmaları" çağrısında bulunan Başbakan Scott Morrison, "Yükselen vaka sayıları Omicron varyantının bir parçası. Tüm kontrolleri sağduyulu yapıp ve koruma önlemlerinizi alarak işinize devam edin." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'da 51 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki test sonuçlarına göre 24'ü ülkeye dönenler arasından olmak üzere toplam 51 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Ülkede 1138 aktif vaka olduğunu duyuran Sağlık Bakanlığı, 5'i yoğun bakımda olmak üzere 44 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi.

Virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana 14 bin 306 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Yeni Zelanda'da, 51 kişi hayatını kaybetti.